Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 bị bạn đánh, tử vong sau nhiều ngày nhập viện

Ngày 7.11, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết. đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang tiến hành điều tra vụ nam sinh lớp 9 trên địa bàn bị bạn đánh trọng thương, tử vong sau thời gian nhập viện điều trị.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nam sinh lớp 9 ẢNH: TÂN KỲ

Nạn nhân là em Nguyễn Khâm M. (14 tuổi, ngụ tại trú thôn 3, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), là học sinh lớp 9B Trường THCS Minh Lạc.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Lạc, vào khoảng 11 giờ 25 ngày 24.9, sau giờ tan học, em M. và 2 người bạn đều là học sinh của Trường THCS Minh Lạc có đánh nhau với em Lê Văn Phương (18 tuổi, ngụ tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Các em này đánh nhau ở ngoài trường học và nguyên nhân được xác định là do có mâu thuẫn từ trước.

Hậu quả, em M. bị em Lê Văn Phương đánh gây chấn thương vùng đầu, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Em M. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, phải mổ cấp cứu.

Đến ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển em M. ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị do sức khỏe bệnh nhân chuyển biến xấu.

Ngày 30.10, sau thời gian dài điều trị, em M. đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình đã đưa thi thể em M. về quê tổ chức tang lễ, an táng vào ngày 31.10.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo sự việc lên Công an xã và UBND xã Cẩm Lạc. Công an xã Cẩm Lạc đã triệu tập những học sinh liên quan đến làm việc, điều tra làm rõ.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, cho hay hoàn cảnh của em M. rất khó khăn nên chính quyền xã đã vận động bà con ủng hộ được gần 50 triệu đồng để giúp gia đình lo chi phí điều trị.

"Hiện vụ việc nam sinh lớp 9 bị bạn đánh, tử vong sau thời gian điều trị đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý", ông Sơn thông tin.