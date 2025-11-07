Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Va chạm xe tải, nữ sinh tử vong thương tâm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/11/2025 14:42 GMT+7

Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy trên đường Hoàng Cầm (TP.HCM) khiến 1 nữ sinh tử vong, 1 người khác bị thương nặng.

Chiều 7.11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải với xe máy khiến 1 nữ sinh tử vong và nam thanh niên đi cùng bị thương nặng, nhập viện cấp cứu.

TP.HCM: Va chạm xe tải, nữ sinh tử vong thương tâm- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 61CA-091.xx chở theo nữ sinh tên Q. (20 tuổi) chạy trên đường Hoàng Cầm, hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi xe máy đến giao lộ Hoàng Cầm - đường số 5 (phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức cũ) thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 50H-026.xx chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm xe máy ngã xuống đường, nữ sinh lọt dưới gầm xe tải tử vong tại chỗ; còn nam thanh niên đi cùng bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

tử vong Nữ sinh tai nạn TP.HCM
