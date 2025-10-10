Dọn dẹp sân, giật mình thấy động vật quý hiếm

Sáng 10.10, Công an P.Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tiếp nhận 1 cá thể động vật quý hiếm do người dân giao nộp.

Ông Phạm Tấn Vinh giao nộp con tê tê cho công an ẢNH: TRANG ANH

Khoảng 20 giờ ngày 9.10, trong lúc dọn dẹp nhà, ông Phạm Tấn Vinh (59 tuổi, ở khu phố Đệ Đức 1, P.Hoài Nhơn Nam) phát hiện 1 con tê tê bò vào sân.

Biết đây là loài động vật quý hiếm nên ông Vinh đã giữ lại và mang đến Công an P.Hoài Nhơn Nam giao nộp.

Lực lượng chức năng tổ chức thả con tê tê (do ông Vinh giao nộp) về môi trường tự nhiên ẢNH: TRANG ANH

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an P.Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y xác định đây là tê tê Java (Manis javanica), trọng lượng khoảng 1 kg. Tê tê Java thuộc nhóm IB, loài động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Con tê tê này có sức khỏe tốt nên đã được thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.