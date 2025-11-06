Hoảng sợ khi thấy trăn đất hơn 30 kg cuộn tròn trong góc nhà

Ngày 6.11, UBND xã Tuyên Hóa cho biết đơn vị đã phối hợp Trạm kiểm lâm Cao Quảng thả về môi trường tự nhiên một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng khoảng 30 kg.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3 (xã Tuyên Hóa), bất ngờ phát hiện một con trăn lớn cuộn tròn phía sau chiếc loa đặt ở góc phòng khách. Quá hoảng sợ, ông Nam đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Con trăn đất cuộn tròn trong góc nhà ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp bắt trăn an toàn, đảm bảo không gây nguy hiểm cho người dân và vật nuôi. Do cá thể trăn to, khỏe nên quá trình khống chế gặp khá nhiều khó khăn.

Sau khi bắt giữ, con trăn được đưa đến khu vực thích hợp để thả về môi trường tự nhiên.

Theo đại diện UBND xã Tuyên Hóa, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, cá thể trăn này có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em và vật nuôi trong khu dân cư.

Trăn đất (tên khoa học Python bivittatus) thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ.

