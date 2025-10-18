Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Đặt dớn bắt cá, bất ngờ 'dính' con trăn đất quý hiếm

Trần Kha
Trần Kha
18/10/2025 11:41 GMT+7

Một người dân ở TP.HCM bất ngờ bắt được con trăn đất khi đặt dớn bắt cá, sau đó tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm để bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Ngày 18.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một con trăn đất do anh Ngô Văn Danh (ở xã Bình Lợi, TP.HCM) tự nguyện giao nộp để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

TP . HCM bắt được trăn đất qúy hiếm , người dân giao nộp cho Kiểm lâm - Ảnh 1.

Con trăn đất người dân bàn giao cho kiểm lâm

ẢNH: CTV

Trước đó, anh Ngô Văn Danh đặt dớn bắt cá tại mương nước gần nhà. Khi kiểm tra dớn, anh Danh bất ngờ phát hiện bên trong có một con trăn.

Qua tìm hiểu trên mạng, anh Danh nhận ra đây là trăn đất (tên khoa học Python bivittatus), một loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao. 

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận con trăn đất từ anh Danh để chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. Cơ quan này đánh giá cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân.

Trước đó, ngày 15.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg từ Công an phường Bình Tiên (TP.HCM). Con cá sấu được ông Nguyễn Trung Thiệu phát hiện trong khuôn viên nhà ở phường Bình Tiên.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy hiểm, ông Thiệu chủ động bắt giữ và giao nộp cho công an để xử lý. Sau khi lập biên bản, Công an phường Bình Tiên đã bàn giao con cá sấu cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Liên quan đến các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không nuôi nhốt, buôn bán hay vận chuyển trái phép. Khi phát hiện các loài động vật hoang dã hoặc nguy hiểm trong khu dân cư, người dân nên báo ngay cho chính quyền địa phương, công an hoặc kiểm lâm để xử lý kịp thời.


