Bị phạt 10 triệu đồng vì bình luận sai sự thật về kiểm lâm

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 15.9, Công an xã Nam Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với ông N.K.Tr (59 tuổi, ngụ bản Phố Mới, xã Nam Xuân), vì ông này có hành vi bình luận trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Ông Tr. tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, ngày 9.9, ông Tr. tham gia bình luận trên mạng xã hội Facebook dưới nội dung bài viết về một số cán bộ kiểm lâm ở tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố do có hành vi nhận hối lộ trong vụ án bắt giữ trùm giang hồ Mạnh "gỗ" (tức Nguyễn Văn Mai, 51 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Ông Tr. đã bình luận với nội dung cho rằng "không cán bộ kiểm lâm nào trong sáng, và rừng tự nhiên ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá".

Khi bị mời đến cơ quan công an làm việc, ông Tr. thừa nhận đã bình luận trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây mất uy tín, ảnh hưởng xấu đến lực lượng kiểm lâm.

Ông Tr. đã tự nguyện gỡ thông tin bình luận, đồng thời cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Nam Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tr. số tiền 10 triệu đồng.