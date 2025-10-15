Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cá sấu bò vào nhà dân ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
15/10/2025 13:13 GMT+7

Một con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên nhà dân ở TP.HCM và được người dân bắt lại, giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 15.10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận con cá sấu nặng khoảng 1,8 kg từ Công an phường Bình Tiên để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định. Trước đó, con cá sấu xuất hiện trong khuôn viên nhà dân trên địa bàn phường và được người dân bắt lại, giao nộp cho chính quyền địa phương.

Cá sấu không rõ nguồn gốc bò vào dân ở TP.HCM - Ảnh 1.

Con cá sấu được bàn giao cho kiểm lâm

ẢNH: KIỂM LÂM CUNG CẤP

Cụ thể, con cá sấu được phát hiện trong khuôn viên nhà ông Nguyễn Trung Thiệu, ở phường Bình Tiên, TP.HCM. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nguy hiểm, ông Thiệu đã chủ động bắt giữ và giao nộp con cá sấu cho Công an phường Bình Tiên.

Sau khi lập biên bản tiếp nhận, Công an phường đã bàn giao con cá sấu cho Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để xử lý theo quy định. 

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bình Tiên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không nuôi nhốt, buôn bán hay vận chuyển trái phép. Khi phát hiện các loài động vật hoang dã hoặc nguy hiểm trong khu dân cư, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, công an hoặc kiểm lâm để xử lý kịp thời.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM nhấn mạnh, việc xử lý con cá sấu lần này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa người dân và cơ quan chức năng trong trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Tin liên quan

Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Sau 5 ngày truy tìm, lực lượng chức năng xã Diên Lâm (Khánh Hòa) đã bắt được con cá sấu dài hơn 2,6 m, nặng khoảng 80 kg tại sông Chò, nơi trước đó một người dân nghi bị tấn công.

Khám phá thêm chủ đề

cá sấu Bảo tồn thiên nhiên động vật hoang dã Kiểm lâm Công an phường Bình Tiên TP.HCM
