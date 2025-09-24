Kiểm lâm bắn gây mê khỉ nặng hơn 8 kg vào nhà dân quậy phá

Ngày 24.9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã phối hợp với UBND phường Chánh Hưng và người dân địa phương tiến hành bắn gây mê một con khỉ đuôi dài vào nhà dân quậy phá, đưa về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Khỉ vào nhà dân quậy phá, tìm thức ăn ẢNH: CTV

Theo đó, người dân có nhà trên đường Phạm Thế Hiển, khu phố 76, phường Chánh Hưng cho biết, ngày 22.9, một con khỉ lớn không rõ từ đâu đến, vào nhà người dân ở đây quậy quá, lục lọi tìm thức ăn.

Con khỉ trên leo trèo lên các mái nhà, gây ồn ào và hái trái, phá cây kiểng nhà dân. Sợ khỉ gây nguy hiểm đến trẻ nhỏ người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, ngày 23.9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp địa phương và người dân tìm bắt con khỉ trên. Lực lượng kiểm lâm đã sử dụng biện pháp bắn gây mê con khỉ, sau đó đưa về cơ sở để nuôi dưỡng và chăm sóc theo đúng quy định.

Kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi dài (tên khoa học là Macaca fascicularis), giới tính đực, nặng khoảng 8,3 kg. Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Cũng trong ngày 23.9, Chi cục kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với UBND phường Bình Tân và người dân địa phương tiến hành bắn gây mê một con khỉ đuôi lợn sổng chuồng tại khu phố 37, phường Bình Tân. Con khỉ này trước đó đã tấn công và cắn 3 người dân (gồm bé trai 4 tuổi và 7 tuổi cùng nam thanh niên 18 tuổi), gây hoang mang trong khu vực.

Trước đó, đầu tháng 9.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận 3 con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM tự nguyện giao.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao, kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.