Thời sự

Phát hiện vượn quý trong vườn, người dân báo kiểm lâm

Trần Kha
04/09/2025 17:15 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do người dân ở xã Củ Chi tự nguyện bàn giao. Trước đó, người dân ở xã Tân Nhựt cũng phát hiện con vượn vào khu vườn nhà dân nên báo cho kiểm lâm.

Ngày 4.9, Hạt Kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do người dân tự nguyện chuyển giao.

Phát hiện vượn quý trong vườn, người dân báo kiểm lâm - Ảnh 1.

Con vượn má vàng người dân tự nguyện giao để kiểm lâm chăm sóc theo quy định trước khi thả về tự nhiên

ẢNH: KIỂM LÂM CUNG CẤP

Vượn má vàng trên nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ông N.M.T (ở xã Củ Chi - huyện Củ Chi cũ) cho biết, con vượn trên ông được bạn tặng lúc vượn còn nhỏ. Lúc đó, con vượn có lông màu đen, sau thời gian nuôi lớn lông vượn chuyển sang màu vàng như bây giờ.

Thời gian qua, thông qua báo đài và mạng xã hội, ông T. nhận thức được quy định của pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nên chủ động liên hệ chính quyền địa phương và kiểm lâm để giao nộp vượn, thả về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Trước đó 1 tuần, con vượn có lông màu đen, không rõ nguồn gốc, xuất hiện nhiều ngày tại khu đất có nhiều cây xanh mọc cao ở xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.

Phát hiện vượn quý trong vườn, người dân báo kiểm lâm - Ảnh 2.

Con vượn xuất hiện trong vườn nhà dân ở xã Tân Nhựt

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Con vượn này cũng thường vào nhà dân để hái trái cây. Sợ con vượn bị chó cắn người dân điện báo cơ quan chức năng, kiểm lâm xuống bắt, đưa vượn về chăm sóc, thả về rừng.

Tuy nhiên khi kiểm lâm có mặt tại đây con vượn đã di chuyển đi đâu không rõ.

