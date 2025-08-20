Giao nộp gà lôi trắng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM

Ngày 20.8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đưa về cứu hộ, chăm sóc 1 con gà lôi trắng (tên khoa học là lophura nycthemera), nặng 0,7 kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Gà lôi trắng được người dân phát hiện ở bãi đất trống phường An Phú Đông ẢNH: C.T.V

Theo đó, con gà lôi này được một người dân tên N.T.C (34 tuổi, ở TP.HCM) tự nguyện giao nộp vào ngày 14.8.

Cụ thể, người dân thấy con vật có màu lông khá đẹp (không rõ loài, tên gì) tại bãi đất trống ở phường An Phú Đông (quận 12 cũ) nên bắt lại và báo tin cho lực lượng chức năng địa phương.

Theo cơ quan chức năng và kiểm lâm, nhiều khả năng con gà lôi trắng này đã được chủ nuôi. Có thể khi nghe thông tin về các trường hợp liên quan đến gà lôi trắng gần đây, chủ nuôi đã thả ra ngoài, sau đó được người dân phát hiện, bắt và giao nộp.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng vừa tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên 1 con vượn má vàng, 1 con khỉ đuôi dài và 1 con khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện bàn giao.

Vượn má vàng được đưa về cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về tự nhiên ẢNH: CTV

Vượn má vàng tên khoa học là Nomascus gabriellae, nặng khoảng 3 kg, do người dân ở xã Củ Chi tự nguyện giao.

Khỉ đuôi lợn tên khoa học là Macaca leonina, nặng khoảng 4 kg và khỉ đuôi dài tên khoa học là Macaca fascicularis, nặng khoảng 6 kg do người dân ở xã Tân An Hội tự nguyện giao.

Theo người bàn giao, những động vật trên được tặng, cho và người dân nuôi từ nhỏ.

Khỉ đuôi dài và đuôi lợn thuộc nhóm IIB, vượn má vàng thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Cuối tháng 4.2025, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đắk Lắk) thả 24 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số động vật hoang dã trên thuộc 11 loài, gồm: trăn đất, trăn gấm, cu li nhỏ, khỉ vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, chim cao cát bụng trắng, rùa hộp lưng đen, rùa đất lớn, rùa răng, rùa ba gờ.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.