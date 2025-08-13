Người lĩnh án 6 năm tù vì 10 con gà lôi trắng bật khóc khi về nhà

Sau khi nhận tin ông Thành, người lĩnh án 6 năm tù vì bán 10 con gà lôi trắng, được tại ngoại, chiều 13.8, rất đông người dân địa phương đã đến nhà ông Thành để chờ đón và thăm hỏi.

Khoảng 16 giờ 45, ông Thành được xe chở về nhà. Nhìn thấy người thân và rất đông hàng xóm đến chờ đón, ông Thành bật khóc.

3 con nhỏ, vợ và mẹ già của ông cũng rất xúc động. Ông Thành cảm ơn mọi người đã quan tâm tới ông cũng như gia đình trong thời gian ông vắng nhà.

Ông Thành, người lĩnh án 6 năm tù vì bán 10 con gà lôi trắng, vui mừng khi được về nhà

ẢNH: K.HOAN

Ôm lấy vợ con, ông Thành nói lúc nghe tin được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm, ông chỉ muốn đi một cách nhanh nhất để về với gia đình.

Nói về phiên tòa phúc thẩm, ông Thành cho hay chỉ mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt để được đoàn tụ với gia đình. "Tôi rất mong tòa sẽ xem xét giảm nhẹ, cho tôi hưởng hình phạt nhẹ nhất trở về nhà chăm sóc mẹ già, vợ và các con", ông Thành nói.

Bà Nguyễn Thị Oanh (vợ ông Thành) cũng gửi lời cám ơn các cơ quan chức năng đã xem xét lại vụ án, tạo điều kiện cho chồng được tại ngoại.

"Cám ơn cộng đồng mạng và tất cả mọi người rất nhiều khi đã quan tâm đến gia đình tôi thời gian qua", bà Oanh nói.

Vợ chồng ông Thành có 3 con còn nhỏ, bé lớn vào lớp hai, bé út hơn 1 tuổi rưỡi. Vợ chồng ông đang sống cùng mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Mẹ ông Thành khóc khi con trai trở về ẢNH: K.H

Vợ ông làm công nhân ở công ty gần nhà với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Ông Thành làm nông, thỉnh thoảng đi hát đám cưới và trồng cây cảnh. Khoảng vườn trước nhà, ông Thành thiết kế một chuồng nuôi chim cảnh.

Bà Thái Thị Tâm, hàng xóm với ông Thành, cho biết ông Thành hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên được dân làng quý mến. Khi hay tin ông được tại ngoại, nhiều người gác việc nhà đến thăm.

Người thân hàng xóm đến thăm hỏi ông Thành ẢNH: K.H

Ông Thái Khắc Dũng, xóm trưởng xóm Thịnh Tâm, cho hay khi biết tin ông Thành bị bắt giữ và bị tòa tuyên án 6 năm tù, người dân trong xóm đều rất buồn và thương cho gia đình ông. "Ở địa phương, Thành là một công dân tốt và chưa từng vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng mong tòa án phúc thẩm sắp tới xét xử anh Thành với bản án thấu tình đạt lý", ông Dũng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 13.8, TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành, người nuôi gà lôi bị phạt 6 năm tù.

Sau đó, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, trao quyết định của TAND tỉnh về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Thành, thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị phạt 6 năm tù vì bán 10 con gà lôi

Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, ông Thành mua trên mạng xã hội 1 con gà trống lôi trắng của một người không quen biết với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, ông Thành đổi một con chích chòe lửa lấy 2 con gà lôi mái về nuôi tại nhà, nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Một thời gian sau, 2 con gà lôi mái đẻ trứng và ấp nở ra được 10 gà con.

Tháng 3.2025, ông Thành dùng tài khoản Facebook "Thanh Oanh" đăng bán gà lôi con. Ngày 26.3.2025, ông Thành nhận tin nhắn từ một người không quen biết hỏi mua 10 gà lôi con với giá 500.000 đồng/con, tổng cộng 5 triệu đồng, thêm tiền công chăm thêm vài ngày 1 triệu đồng. Người này đặt cọc 2 triệu đồng và hẹn thời gian giao gà vào ngày 2.4.2025.

Sáng 1.4.2025, ông Thành điện cho anh Thái Đình Sơn thuê chở gà ra Thái Bình để giao cho khách với tiền công 2,6 triệu đồng.

Hình ảnh vợ ông Thành ôm con khóc khi chồng bị đưa về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm ngày 8.8 gây xúc động mạnh trên mạng xã hội ẢNH: MXH

Khoảng 7 giờ ngày 2.4.2025, khi anh Truyền chở 2 thùng gà đến xã Song An, tỉnh Thái Bình thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra và thu giữ 2 thùng gà.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của ông Thành, cơ quan công an thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng.

Kết quả giám định, 13 cá thể này là loài gà lôi trắng, được ghi nhận trong phụ lục 1 - nhóm IB, Nghị định số 84/2021, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019.

Ông Thành sau đó bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo điểm b, khoản 2 điều 244 bộ luật Hình sự với khung hình phạt 5 - 10 năm tù.

Sau khi tòa tuyên án, đoạn video clip ghi cảnh vợ ông Thành ôm con nhỏ khóc, tiễn chồng bị cơ quan chức năng dẫn giải lên xe thùng để chở đến trại giam được đăng tải và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng mức án này là quá nặng và đề nghị xem xét lại.