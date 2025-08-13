Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người nuôi gà lôi bị phạt 6 năm tù nhận quyết định tại ngoại

Tuyến Phan
13/08/2025 15:17 GMT+7

Lãnh đạo TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh Hưng Yên trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành - người nuôi gà lôi bị phạt 6 năm tù.

Trưa 13.8, tại Trại giam số 2 - Công an tỉnh Hưng Yên, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên và Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định kháng nghị toàn bộ bản án và quyết định về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Thái Khắc Thành - người bị phạt 6 năm tù (án sơ thẩm) với cáo buộc nuôi, bán 13 con gà lôi.

Người nuôi gà lôi bị phạt 6 năm tù nhận quyết định tại ngoại- Ảnh 1.

Ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trao các quyết định cho bị cáo Thái Khắc Thành

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, tại trại giam, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên trao quyết định của TAND tỉnh về việc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Thành, thay thế bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên và bà Trần Thị Thu Trà, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh trao quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 35/2025 của TAND Khu vực 5 - Hưng Yên theo quy định của pháp luật, để TAND tỉnh xem xét lại toàn bộ vụ án và bản án sơ thẩm.

Cùng ngày, luật sư Lê Hồng Hiển, người nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Thành trong giai đoạn phúc thẩm, đã từ Hà Nội vào Nghệ An để gặp gỡ gia đình thân chủ.

Luật sư cho biết phía gia đình đã nhận được cuộc gọi của anh Thành thông báo đang trên xe về nhà. Vợ và các con của anh rất xúc động, vui mừng.

Vụ bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù: Kháng nghị hủy án, điều tra lại

Trước đó, ngày 8.8, TAND Khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng, hiện được ghi nhận trong phụ lục I, nhóm IB, Nghị định số 84/2021.

Vụ án nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người cho rằng mức án đã tuyên với anh Thành là quá nặng. Một số cho biết theo quy định mới thì gà lôi trắng không còn thuộc nhóm IB, cần xem xét lại bản án.

Sau khi nắm bắt thông tin, ông Đỗ Mạnh Tăng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện KSND cùng cấp ra kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 5 - Hưng Yên.

Vụ bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù: Kháng nghị hủy án, điều tra lại

TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo bán gà lôi trắng lãnh 6 năm tù từ tạm giam sang cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án.

