Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Bá Duy
Bá Duy
13/10/2025 18:08 GMT+7

Sau 5 ngày truy tìm, lực lượng chức năng xã Diên Lâm (Khánh Hòa) đã bắt được con cá sấu dài hơn 2,6 m, nặng khoảng 80 kg tại sông Chò, nơi trước đó một người dân nghi bị tấn công.

Chiều 13.10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm (Khánh Hòa) cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân bắt được con cá sấu tại sông Chò, kết thúc 5 ngày căng thẳng truy tìm.

Cá thể cá sấu bị bắt là con cái, dài hơn 2,6 m, nặng khoảng 80 kg, hiện chưa xác định được chủng loại cụ thể. Công an xã Diên Lâm đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc con vật.

Bắt được cá sấu dài 2,6 m nghi tấn công người ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Sau 5 ngày truy tìm, con cá sấu nghi tấn công người tại Khánh Hòa đã bị cơ quan chức năng bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN XÃ DIÊN LÂM CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8.10, anh H.K.Q (22 tuổi, ở thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh) đến khu vực sông Chò gần cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung để câu cá. Khi đang gỡ lưỡi câu bị vướng dưới sông, anh Q. bất ngờ bị cá sấu tấn công vào tay và chân. Sau khi thoát lên bờ, anh Q. được đưa đến trạm y tế để sơ cứu.

Sự việc gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, cảnh báo người dân không đến gần khu vực sông Chò. Tuy nhiên, những ngày qua do mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bắt được cá sấu dài 2,6 m nghi tấn công người ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Cánh tay bị thương của anh H.K.Q sau khi bị cá sấu tấn công tại sông Chò

ẢNH: T.L

Ngoài ra, cơ quan công an đã xác định con cá sấu này không phải sổng chuồng từ Khu du lịch Nhân Tâm - KAHO như một số đồn đoán ban đầu. Kiểm tra tại khu du lịch cho thấy cơ sở đang nuôi nhốt 2 cá thể cá sấu nước ngọt, có đầy đủ giấy tờ pháp lý và đảm bảo các quy định về an toàn.

Nguồn gốc con cá sấu xuất hiện tại sông Chò vẫn đang được làm rõ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tin liên quan

Đang câu cá, bị cá sấu tấn công

Đang câu cá, bị cá sấu tấn công

Một nam thanh niên ở Khánh Hòa bị cá sấu sổng chuồng tấn công khi đang câu cá tại sông Chò (xã Diên Lâm), khiến tay và chân bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

cá sấu cá sấu xổng chuồng xã Diên Lâm cá sấu tấn công Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận