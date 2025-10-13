Đã bắt được cá sấu nghi tấn công người trên sông Chò

Chiều 13.10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm (Khánh Hòa) cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân bắt được con cá sấu tại sông Chò, kết thúc 5 ngày căng thẳng truy tìm.

Cá thể cá sấu bị bắt là con cái, dài hơn 2,6 m, nặng khoảng 80 kg, hiện chưa xác định được chủng loại cụ thể. Công an xã Diên Lâm đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc con vật.

Sau 5 ngày truy tìm, con cá sấu nghi tấn công người tại Khánh Hòa đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ẢNH: CÔNG AN XÃ DIÊN LÂM CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8.10, anh H.K.Q (22 tuổi, ở thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh) đến khu vực sông Chò gần cầu Suối Sâu B, thôn Xuân Trung để câu cá. Khi đang gỡ lưỡi câu bị vướng dưới sông, anh Q. bất ngờ bị cá sấu tấn công vào tay và chân. Sau khi thoát lên bờ, anh Q. được đưa đến trạm y tế để sơ cứu.

Sự việc gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, cảnh báo người dân không đến gần khu vực sông Chò. Tuy nhiên, những ngày qua do mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Cánh tay bị thương của anh H.K.Q sau khi bị cá sấu tấn công tại sông Chò ẢNH: T.L

Ngoài ra, cơ quan công an đã xác định con cá sấu này không phải sổng chuồng từ Khu du lịch Nhân Tâm - KAHO như một số đồn đoán ban đầu. Kiểm tra tại khu du lịch cho thấy cơ sở đang nuôi nhốt 2 cá thể cá sấu nước ngọt, có đầy đủ giấy tờ pháp lý và đảm bảo các quy định về an toàn.

Nguồn gốc con cá sấu xuất hiện tại sông Chò vẫn đang được làm rõ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.