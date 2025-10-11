Khánh Hòa tiêu hủy gần 40 tấn heo, gà dịch bệnh

Ngày 11.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm và dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh sau khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Sở NN-MT Khánh Hòa, từ ngày 1.7 đến 7.10, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 42 hộ, 20 thôn thuộc 10 xã, phường với số heo mắc bệnh, chết buộc tiêu hủy là 716 con (tổng trọng lượng hơn 36 tấn).

Cùng với đó, từ ngày 30.9 đến 7.10, bệnh cúm gia cầm đã xuất hiện tại 7 hộ, 6 thôn thuộc 3 xã, phường với số gia cầm mắc bệnh, chết buộc tiêu hủy là 1.041 con (hơn 1,9 tấn).

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy heo mắc dịch tả heo châu Phi tại xã Cam Lâm (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-MT Khánh Hòa, nhận định nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng là rất cao vì một số lý do như: thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, lây lan và cảm nhiễm cho động vật nuôi. Các cơ sở chăn nuôi nông hộ chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y và an toàn sinh học trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao như các chủng vi rút cúm gia cầm A/H5 (H5N1, H5N6) và dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, việc vứt xác gia súc, gia cầm chết ra bên ngoài môi trường và các mương nước làm nguy cơ lây lan cực kỳ cao.

Để chủ động ngăn chặn bệnh lây lan, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các xã, phường tập trung huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nuôi. Lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính, khoanh vùng đúng quy định, không để lây lan trên diện rộng.

1 địa điểm tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tại P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Các địa phương phải thống kê lại toàn bộ đàn gia cầm nuôi trên địa bàn và tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm hiện nay. Nhanh chóng hoàn thành công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi và tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu thành lập ngay đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo động vật nghi mắc bệnh gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng. Ngoài ra, xử lý dứt điểm, đồng loạt việc vứt xác động vật chết ra kênh mương, đồng ruộng, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.