Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Ngày 18.9, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí cho 8 xã trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiêu hủy heo nhiễm bệnh ẢNH: CẨM ÁI

Theo đó, kinh phí này sẽ dùng để mua vật tư, hóa chất, thuê phương tiện xử lý ổ dịch và chi trả cho lực lượng trực tiếp tham gia dập dịch dịch tả heo châu Phi. Trong đó, xã Nghĩa Hành được hỗ trợ nhiều nhất với hơn 1,31 tỉ đồng; 2 xã Kon Plông và Phước Giang cùng được hỗ trợ 400 triệu đồng; xã Nghĩa Giang 350 triệu đồng; xã Mỏ Cày hơn 310 triệu đồng; xã Thiện Tín 300 triệu đồng; xã Long Phụng và Tư Nghĩa mỗi xã 200 triệu đồng.

Theo Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Ngãi, từ đầu tháng 7 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã bùng phát tại 60 xã, phường, đặc khu, ảnh hưởng hơn 10.400 hộ chăn nuôi. Tổng cộng hơn 73.200 con heo buộc phải tiêu hủy.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người chăn nuôi chỉ tái đàn sau khi đã để trống chuồng, tiêu độc khử trùng tối thiểu 30 ngày. Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, xét nghiệm âm tính với dịch tả heo châu Phi và có giấy chứng nhận kiểm dịch nếu mua từ ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, heo giống cần được nuôi cách ly ít nhất 21 ngày trước khi nhập đàn đối với cơ sở vẫn còn vật nuôi. Trường hợp tái đàn không đúng quy định, không bảo đảm an toàn sinh học, nếu để xảy ra dịch bệnh sẽ bị xử lý theo pháp luật và không được hỗ trợ.