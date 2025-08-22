Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý sự cố hóa chất ở nhà máy nước

Ngày 22.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2025 tại Nhà máy nước Cầu Đỏ. Tham dự buổi diễn tập có ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang. Về phía Công an TP.Đà Nẵng có sự tham dự của thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Buổi diễn tập gồm 2 phần: thuyết minh kịch bản qua phim mô phỏng cơ chế vận hành và thực binh xử lý tình huống giả định ngay tại hiện trường.



Theo kịch bản, sự cố xảy ra khi thay bình khí Clo, van bị gãy gây rò rỉ lượng Clo có nguy cơ phát tán tới 900 kg, đe dọa sức khỏe cộng đồng và môi trường ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay khi phát hiện, lực lượng Nhà máy nước Cầu Đỏ đã triển khai biện pháp ban đầu như phun nước dạng mưa ngăn khí độc, dùng bảo hộ chuyên dụng tiếp cận khống chế nguồn rò rỉ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng

Sau đó, nhiều lực lượng được huy động tăng cường đến hiện trường ẢNH: HUY ĐẠT

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phun nước ngăn phát tán khí độc ẢNH: HUY ĐẠT

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 tiêu độc ẢNH: HUY ĐẠT

Quân đội đắp bờ bao ngăn nước nhiễm độc và cứu hộ công nhân kiệt sức ẢNH: HUY ĐẠT

Tại hiện trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan trắc, lấy mẫu đánh giá ô nhiễm ẢNH: HUY ĐẠT

Ngành y tế TP.Đà Nẵng điều động khẩn cấp y bác sĩ đến hiện trường tham gia ứng cứu kịp thời ẢNH: HUY ĐẠT

Công an TP.Đà Nẵng phối hợp giữ an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường đánh giá tình huống sát thực tế, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi diễn tập ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, hoàn thiện cơ chế chỉ huy, phối hợp và trang bị phương tiện, nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất, cứu nạn cứu hộ, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và môi trường.





