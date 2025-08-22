Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý sự cố hóa chất ở nhà máy nước

Huy Đạt
Huy Đạt
22/08/2025 14:38 GMT+7

TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập xử lý sự cố rò rỉ 900 kg khí Clo tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, huy động nhiều lực lượng ứng cứu, bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Ngày 22.8, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp thành phố năm 2025 tại Nhà máy nước Cầu Đỏ. Tham dự buổi diễn tập có ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang. Về phía Công an TP.Đà Nẵng có sự tham dự của thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Buổi diễn tập gồm 2 phần: thuyết minh kịch bản qua phim mô phỏng cơ chế vận hành và thực binh xử lý tình huống giả định ngay tại hiện trường.

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 1.

Theo kịch bản, sự cố xảy ra khi thay bình khí Clo, van bị gãy gây rò rỉ lượng Clo có nguy cơ phát tán tới 900 kg, đe dọa sức khỏe cộng đồng và môi trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 2.
Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 3.
Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 4.

Ngay khi phát hiện, lực lượng Nhà máy nước Cầu Đỏ đã triển khai biện pháp ban đầu như phun nước dạng mưa ngăn khí độc, dùng bảo hộ chuyên dụng tiếp cận khống chế nguồn rò rỉ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 5.

Sau đó, nhiều lực lượng được huy động tăng cường đến hiện trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 6.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phun nước ngăn phát tán khí độc

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 7.

Tiểu đoàn Phòng hóa 78 tiêu độc

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 8.

Quân đội đắp bờ bao ngăn nước nhiễm độc và cứu hộ công nhân kiệt sức

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 9.

Tại hiện trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường quan trắc, lấy mẫu đánh giá ô nhiễm

ẢNH: HUY ĐẠT

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 10.

Ngành y tế TP.Đà Nẵng điều động khẩn cấp y bác sĩ đến hiện trường tham gia ứng cứu kịp thời

ẢNH: HUY ĐẠT

Công an TP.Đà Nẵng phối hợp giữ an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn khu vực.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường đánh giá tình huống sát thực tế, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an toàn sức khỏe và tài sản.

Đà Nẵng huy động lực lượng diễn tập xử lý rò rỉ khí độc ở nhà máy nước - Ảnh 11.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi diễn tập

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, hoàn thiện cơ chế chỉ huy, phối hợp và trang bị phương tiện, nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất, cứu nạn cứu hộ, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và môi trường.


