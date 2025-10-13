Hà Nội chiều nay mưa giông, đề phòng sét đánh, gió giật mạnh

Dự báo thời tiết Hà Nội chiều và tối nay 13.10 sẽ có mưa giông ở nhiều phường nội thành. Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết đã ghi nhận mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường: Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà...

Dự báo chiều nay nội thành Hà Nội có mưa giông ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, một vùng mây đối lưu từ phía đông đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về p hía nội thành Hà Nội.

Dự báo trong khoảng chiều và tối nay, các phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Ba Đình, Giảng Võ, Cầu Giấy, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Bạch Mai... có mưa rào và giông. Sau đó, vùng mưa giông tiếp tục lan sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 13.10, Hà Nội chính thức bước vào đợt mưa lớn mới, kéo dài đến hết ngày 15.10. Dự báo, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong 1 tháng tới

Đợt mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh đông, tây Bắc bộ trong những ngày tới là do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ dự báo phổ biến dưới 50 mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt mưa này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Trung bộ, Nam bộ mưa giông nhiều ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 13.10 đến hết ngày 15.10, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa to trên 150 mm.

Khu vực trung du và vùng núi phía đông Bắc bộ có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi mưa to trên 100 mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm nay, các tỉnh Trung bộ từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Dự báo mưa giông ở các khu vực nói trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới.