Kiểm lâm TP.HCM bắn gây mê khỉ đuôi lợn cắn 3 người dân

Ngày 23.9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với UBND phường Bình Tân và người dân địa phương tiến hành bắn gây mê một con khỉ đuôi lợn sổng chuồng tại khu phố 37, phường Bình Tân. Con khỉ này trước đó đã tấn công và cắn 3 người dân, gây hoang mang trong khu vực.

Con khỉ sổng chuồng cắn người trên địa bàn phường Bình Tân được kiểm lâm bắn gây mê, đưa về cứu hộ theo quy định ẢNH: CTV

Theo ông Nguyễn Kim Đính, Trưởng khu phố 37, phường Bình Tân, sự việc bắt đầu từ ngày 21.9, khi con khỉ sổng chuồng cắn một bé trai khoảng 7 tuổi. Đến ngày 22.9, con khỉ tiếp tục tấn công, cắn một bé trai khoảng 4 tuổi và một nam thanh niên khoảng 18 tuổi, khi người này đang ở trong nhà.

Cả hai bé trai 4 tuổi và 7 tuổi đã được gia đình đưa đi tiêm ngừa ngay sau khi bị cắn. Riêng trường hợp thanh niên 18 tuổi dự kiến sẽ đi tiêm ngừa trong ngày 23.9.

Khi ông Đính liên hệ với chủ nhân nuôi con khỉ, người này bày tỏ sự tiếc nuối và cho biết đây là sự việc ngoài ý muốn. Chủ nuôi cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí tiêm ngừa cho các nạn nhân. Đồng thời, chủ nuôi cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân và gia đình họ.

Sau khi nhận được thông tin từ UBND phường Bình Tân, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng kiểm lâm đã sử dụng biện pháp bắn gây mê con khỉ, sau đó đưa về cơ sở để nuôi dưỡng và chăm sóc theo đúng quy định.

Kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), giới tính cái, nặng khoảng 4,5 kg. Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 9, con vượn có lông màu đen, nặng khoảng 3,4 kg, không rõ nguồn gốc, xuất hiện tại khu đất có nhiều cây xanh mọc cao gần đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ).

Con vượn này thường vào nhà dân để hái trái cây. Sợ vượn gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người dân điện báo cơ quan chức năng.

Kiểm lâm sau đó đến bắn gây mê con vượn. Cùng thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận 3 con khỉ do anh Lâm Đạo Triệu, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM tự nguyện giao.

Số động vật hoang dã sau khi tiếp nhận từ người dân bàn giao, kiểm lâm đưa về chăm sóc, cứu hộ theo quy định, sau đó thả về tự nhiên.