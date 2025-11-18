TP.HCM: Điều tra vụ bé gái 14 tuổi sinh con

Ngày 18.11, cơ quan chức năng xã Xuân Sơn (TP.HCM) giao Công an xã điều tra vụ bé gái 14 tuổi sinh con.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 11.2025, gia đình bé L. (sinh tháng 5.2011) đến UBND xã Xuân Sơn để làm giấy khai sinh cho con của L.

Qua tiếp nhận hồ sơ, lực lượng chức năng xã Xuân Sơn phát hiện L. sinh con vào giữa tháng 9.2025.

Theo xác minh ban đầu, tháng 10.2022, L. quen biết với K. (sinh tháng 10.2008, ở cùng xã Xuân Sơn) và có tình cảm yêu đương.

Trong thời gian quen nhau, khi L. mới 11 tuổi, còn K. 14 tuổi., nhưng cả 2 đã nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà L., đến cuối năm 2024 thì dừng lại.

Cũng theo xác minh của cơ quan chức năng, từ tháng 2 đến tháng 5.2024, cha của L. là ông N. (ở xã Xuân Sơn) cũng đã nhiều lần quan hệ với chính con ruột của mình.

Tháng 3.2025, gia đình phát hiện L. có dấu hiệu bất bình thường, đưa đi khám thì phát hiện nạn nhân đã có thai 11 tuần tuổi. Đến tháng 9.2025 thì L. sinh 1 bé gái.

Quá trình xác minh của cơ quan chức năng xã Xuân Sơn, thời điểm K. và ông N. quan hệ tình dục với L. thì nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Ngoài vụ bé gái 14 tuổi sinh con nói trên, thì còn có một trường hợp khác là M. (15 tuổi, ở xã Xuân Sơn) sinh con vào đầu tháng 9.2025. Cơ quan chức năng xã Xuân Sơn cũng đang điều tra làm rõ vụ việc này.

Theo cơ quan chức năng của xã Xuân Sơn, xảy ra 2 vụ việc bé gái sinh con khi chưa đủ 16 tuổi là do nhận thức hạn chế của các nạn nhân và gia đình trong giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đồng thời, thiếu sự quan tâm, quản lý chặt chẽ từ phía gia đình; sự ảnh hưởng từ mạng xã hội và môi trường sống.