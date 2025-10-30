Quảng Trị: Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Chiều nay 30.10, UBND xã Triệu Cơ (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng, người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong thùng giấy, đặt giữa căn nhà bỏ hoang gần nhà văn hóa thôn. Khi được tìm thấy, cháu bé còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3 kg, trên người chỉ quấn tấm khăn mỏng.

Lúc đó mưa lạnh nên nhiều người dân đã lập tức che chắn, ủ ấm tạm thời cho cháu trước khi báo cáo sự việc đến chính quyền và công an xã.

Cháu bé được kịp thời ủ ấm sau khi được phát hiện ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Triệu Cơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe. Tại đây, cháu bé được cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện. Chính quyền địa phương đang thông báo, xác minh nhân thân cháu bé và tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.