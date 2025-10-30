Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang

Thanh Lộc
Thanh Lộc
30/10/2025 15:27 GMT+7

Người dân xã Triệu Cơ (Quảng Trị) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong căn nhà hoang gần nhà văn hóa thôn Phương An, cháu chỉ được bọc trong tấm khăn mỏng giữa tiết trời mưa gió.

Chiều nay 30.10, UBND xã Triệu Cơ (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong căn nhà hoang.

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng, người dân thôn Phương An (xã Triệu Cơ) phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong thùng giấy, đặt giữa căn nhà bỏ hoang gần nhà văn hóa thôn. Khi được tìm thấy, cháu bé còn nguyên dây rốn, nặng hơn 3 kg, trên người chỉ quấn tấm khăn mỏng. 

Lúc đó mưa lạnh nên nhiều người dân đã lập tức che chắn, ủ ấm tạm thời cho cháu trước khi báo cáo sự việc đến chính quyền và công an xã.

Quảng Trị: Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nhà hoang- Ảnh 1.

Cháu bé được kịp thời ủ ấm sau khi được phát hiện

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Triệu Cơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe. Tại đây, cháu bé được cắt dây rốn, sưởi ấm và thực hiện các biện pháp y tế cần thiết.

Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, được chăm sóc chu đáo tại bệnh viện. Chính quyền địa phương đang thông báo, xác minh nhân thân cháu bé và tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bé sơ sinh bị bỏ rơi gần bãi rác kèm tờ giấy 'ai nhặt được nuôi giùm'

Bé sơ sinh bị bỏ rơi gần bãi rác kèm tờ giấy 'ai nhặt được nuôi giùm'

Trong vòng hơn nửa tháng qua, tại Đắk Lắk phát hiện 3 bé sơ sinh bị bỏ rơi. Chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm người thân đến nhận các bé.

Phú Yên: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng

Khám phá thêm chủ đề

bé gái sơ sinh Quảng Trị Bỏ rơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận