Sức khỏe

Đà Nẵng có dự án bệnh viện đa khoa quốc tế hơn 670 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2025 17:35 GMT+7

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP.Đà Nẵng) đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện đa khoa quốc tế hơn 670 tỉ, quy mô 300 giường bệnh.

Chiều 15.10, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP.Đà Nẵng), cho biết đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện đa khoa quốc tế quy mô 300 giường bệnh tại P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng).

Theo quyết định, dự án bệnh viện đa khoa quốc tế này có tổng mức đầu tư hơn 670 tỉ đồng, quy mô 300 giường bệnh.

Đà Nẵng có dự án bệnh viện đa khoa quốc tế hơn 670 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh bệnh viện đa khoa quốc tế hơn 670 tỉ đồng với quy mô 300 giường bệnh

ẢNH: C.X

Liên danh nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là sự kết hợp giữa Công ty CP Tập đoàn quốc tế Tương Lai và Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam. 

Về tiến độ, các nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ dự án bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường, đưa vào vận hành, khai thác trong vòng 48 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

Dự án sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành hạng mục bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường và đưa vào khai thác trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

Riêng giai đoạn 2, hoàn thành hạng mục khu khám bệnh 100 giường, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động theo tiến độ tổng thể còn lại.

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam yêu cầu liên danh nhà đầu tư phải thực hiện đúng các cam kết đã đề ra trong hồ sơ, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, bảo vệ môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy.

Đặc biệt, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin dự án, hiệu quả đầu tư, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về tình hình thực hiện dự án và báo cáo thuế theo quy định.

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cũng cho hay việc chấp thuận dự án bệnh viện đa khoa quốc tế quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe cho người dân TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực miền Trung.

