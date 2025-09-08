Trải nghiệm sinh nở cao cấp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Hạnh Phúc - Nơi những người nổi tiếng và thành đạt gửi trọn niềm tin

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã trở thành "điểm đến vàng" của đông đảo gia đình nổi tiếng, doanh nhân, người thành đạt trong và ngoài nước. Đặc biệt, vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh đã nhiều lần tin chọn Hạnh Phúc là nơi chào đón các thiên thần nhỏ của mình, đồng hành cùng bệnh viện trong vai trò lan tỏa giá trị Hạnh Phúc. Sự lựa chọn này là minh chứng rõ nét cho chất lượng dịch vụ và uy tín chuyên môn mà Bệnh viện đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình ca sĩ Đăng Khôi, khi cả ba bé trai đều được sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Chăm sóc toàn diện - Chuyên môn vững vàng

Điểm khác biệt lớn nhất của Hạnh Phúc chính là đội ngũ bác sĩ sản khoa đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong xử lý các ca sản bệnh phức tạp và nguy kịch. Các bác sĩ tại đây không chỉ thành công trong những ca sinh thường, mà còn nổi bật với năng lực điều trị, can thiệp và cấp cứu các trường hợp sản bệnh khó như tiền sản giật, sản giật, nhau tiền đạo, nứt tử cung, sinh non cực non…

Đội ngũ bác sĩ nổi tiếng như Bác sĩ Lê Văn Đức - Cố vấn Cấp cao Sản - Phụ khoa Hạnh Phúc với biệt danh "bác sĩ của ngôi sao", ThS-BS Nguyễn Thị Tuyết Anh - Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, BSCKII Trần Đức Tuấn - Phó khoa, BS.CKI Hoàng Ngọc Hải - Phó khoa, cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm như BSCKII. Nguyễn Hữu Thuận, ThS-BS Hồ Thị Hoàng Anh, BSCKI Lê Anh Tài… luôn đồng hành, theo sát từng ca sinh, đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé trong mọi tình huống, kể cả những ca sản bệnh phức tạp nhất.

Bên cạnh đó, Khoa Gây mê Hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, dưới sự dẫn dắt của BSCKII. Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng khoa, giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn và giảm đau hiệu quả cho sản phụ. Khoa linh hoạt áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, cá thể hóa tối đa để giảm thiểu rủi ro, tối ưu trải nghiệm sinh nở. Đồng thời, chiến lược giảm đau đa mô thức giúp sản phụ phục hồi nhanh, kiểm soát đau hiệu quả, sớm trở lại sinh hoạt thường ngày và tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ trong an tâm, hạnh phúc.

Đặc biệt, Hạnh Phúc tự hào sở hữu khoa Hồi sức sơ sinh (NICU) hiện đại, đã điều trị thành công hơn 7.000 ca sơ sinh, cứu sống hơn 2.600 trẻ non và cực non từ 24 - 37 tuần, giúp các bé có cơ hội phát triển khỏe mạnh như bao trẻ khác. Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình dù ở xa vẫn quyết định "vượt đường xa" để chọn Hạnh Phúc làm nơi chào đón thiên thần nhỏ.

Gói sinh Như Ý - Định nghĩa lại trải nghiệm sinh nở cao cấp

Bên cạnh các gói sinh An Nhiên và Cát Tường đã trở thành lựa chọn quen thuộc, được đông đảo khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng dịch vụ ổn định và sự chăm sóc tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc tiếp tục phát huy giá trị khác biệt đã làm nên tên tuổi của mình bằng việc ra mắt gói sinh Như Ý. Đây là lựa chọn tinh tế dành cho những ai mong muốn nâng tầm hành trình đi sinh, biến khoảnh khắc chào đón thiên thần nhỏ thành trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, an toàn và riêng tư.

MC, Host TV show Micka Chu đã lựa chọn đồng hành cùng Hạnh Phúc để chào đón thiên thần nhỏ

Với chi phí từ 59,9 triệu đồng (sinh thường) đến 69,9 triệu đồng (sinh mổ), sản phụ được tận hưởng phòng sinh và phòng lưu trú hạng VIP hoặc VIP Suite, thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, không gian rộng rãi, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo sự riêng tư tối đa. Đặc biệt, sản phụ được lưu viện dài ngày, chăm sóc hậu sản chuẩn y khoa, kết hợp 7 ngày chăm sóc tại nhà.

Dịch vụ cá nhân hóa - Trải nghiệm khác biệt

Gói sinh Như Ý không chỉ dừng lại ở dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế, mà còn mang đến chế độ chăm sóc toàn diện cùng hàng loạt trải nghiệm cá nhân hóa dành riêng cho mẹ và bé. Gia đình và sản phụ được ưu tiên lựa chọn thực đơn dinh dưỡng phù hợp, nhận quà tặng cao cấp như bộ sản phẩm chăm sóc bé "Đón bé Như Ý", đồng thời tận hưởng các dịch vụ spa, massage, chăm sóc sắc đẹp, phục hồi sức khỏe sau sinh như spa gội đầu, tẩy trắng nách, bẹn… - tất cả đều được thiết kế để chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần cho sản phụ.

Bé yêu ngay từ khi chào đời sẽ được tầm soát 73 bệnh bẩm sinh, siêu âm tim, đo vàng da, kiểm tra thính lực, tiêm vắc-xin cần thiết và được đội ngũ điều dưỡng chăm sóc 24/24, giúp mẹ an tâm nghỉ ngơi và hồi phục tốt nhất.

Phòng VIP Suite với hai không gian riêng biệt, bảo đảm sự kín đáo, riêng tư tuyệt đối cho gia đình sản phụ - yếu tố khiến những người nổi tiếng, doanh nhân đặc biệt hài lòng khi lựa chọn Hạnh Phúc.

Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2016 - Kim Thoa cùng chồng và con gái chờ đón thành viên mới tại Hạnh Phúc

Khẳng định vị thế tiên phong - Nâng tầm dịch vụ sản khoa Việt Nam

Với Hạnh Phúc, sinh con là cột mốc thiêng liêng, xứng đáng được nâng niu và chăm sóc ở mức độ tốt nhất. Sự ra mắt của gói sinh Như Ý tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc trong việc nâng tầm trải nghiệm sinh nở. Không chỉ đơn thuần là dịch vụ y tế, Hạnh Phúc kiến tạo một hành trình "vượt cạn" trọn vẹn - nơi mỗi người mẹ được chăm sóc toàn diện, mỗi gia đình được đồng hành trong không gian riêng tư, đẳng cấp và đầy cảm xúc.