Mít tươi Việt Nam mở cửa thị trường Trung Quốc

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sáng nay tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi.



Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi ẢNH: TÙNG ĐINH

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 26 - 28.11, sáng nay Bộ trưởng Trần Đức Thắng có cuộc làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó tổng cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.

Ông Triệu Tăng Liên cho biết, thương mại nông sản 2 chiều trong năm 2025 có nhiều điểm sáng, tính đến hết tháng 10.2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỉ USD nông sản của Việt Nam. Chuyến công tác lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa 2 nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ với GACC. Mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ phát triển hơn, đặc biệt là quan hệ về kinh tế, xã hội và thương mại 2 chiều.

Năm nay, chúng ta đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa 2 bên đã được tăng cường trong thời gian qua. Ông khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng ông Triệu Tăng Liên đã trao đổi thêm một số nội dung chuyên môn liên quan đến xuất nhập khẩu nông lâm, thủy sản giữa 2 nước.

Trong những năm qua, trái mít tươi là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam cùng với sầu riêng, thanh long, chuối... Nghị định thư này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho xuất khẩu mít cũng như rau quả Việt Nam trong thời gian tới.