Giá mít tại vườn chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg

Nhà vườn ở các tỉnh miền Tây lao đao vì nhiều loại trái cây đồng loạt rớt giá. Ông Huỳnh Chánh Trung ở Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: Mấy tuần gần đây giá mít Thái lao dốc. Giá mua xô tại vườn còn khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Một số vựa thậm chí còn đóng cửa ngưng mua. Nguyên nhân do việc xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. "Thường những năm trước, thời điểm này vào mùa thu hoạch rộ nên giá mít cũng giảm nhưng năm nay đặc biệt giảm mạnh, bà con nhà vườn gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra", ông Trung thông tin.

Giá mít Thái giảm mạnh ẢNH: CTV

"Hiện nay, nhiều loại trái cây như: xoài, mận, mít… đồng loạt rớt giá mạnh. Chẳng hạn, xoài Đài Loan chỉ còn 1.000 - 3.000 đồng/kg, mận An Phước từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, giảm 7.000 - 10.000 đồng/kg so với cách đây vài tuần. Mít Thái đạt chuẩn xuất khẩu cũng chỉ có 7.000 - 8.000 đồng/kg", ông Nguyễn Văn Hoàng, một vựa thu mua trái cây ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) than thở.

Theo ông Hoàng, vào thời điểm này năm ngoái, giá mít Thái khoảng 20.000 - 25.000 đồng/kg, nhưng 3 - 4 tuần gần đây giảm mạnh vì xuất khẩu khó khăn do sức mua yếu và chi phí tăng. Điều này khiến thị trường gặp rất nhiều khó khăn và giá nội địa lao dốc, hàng xô đi các chợ trong nước chỉ còn 3.000 - 4.000 đồng/kg. "Bây giờ nhà vườn, thương lái, chủ vựa cũng nương nhau tìm đầu ra mà sống chứ tình cảnh hết sức khó khăn. Năm nay mặt hàng nào cũng giảm thê thảm lắm", ông Hoàng nói.

Báo cáo chi tiết của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho thấy, trong quý 1/2025, tại thị trường chính Trung Quốc có đến 4/5 mặt hàng xuất khẩu chủ lực lao dốc. Đáng chú ý, "vua trái cây" sầu riêng lao từ vị trí dẫn đầu xuống hạng 5 với chỉ vỏn vẹn 49,5 triệu USD, giảm đến 78,3% so với cùng kỳ năm 2024. Kế đến là mít, xuất khẩu chỉ đạt 67 triệu USD, giảm trên 20%; chuối đạt 98 triệu USD, giảm 11% và thanh long đạt 106 triệu USD, giảm gần 14%.

Xuất khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc gặp khó NGUỒN: VINAFRUIT

Trong top 5, duy nhất mặt hàng xoài đạt 54 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Do những mặt hàng chủ lực gặp khó nên tổng xuất khẩu vào Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2025 chỉ đạt 523 triệu USD, giảm đến hơn 31%.