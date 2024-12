Vì sao sầu riêng vụ nghịch rớt giá mạnh?

Các vựa thu mua ở miền Tây báo giá sầu riêng giống Thái Lan loại A khoảng 150.000 đồng/kg, còn sầu riêng Ri 6 khoảng 120.000 đồng/kg; thấp hơn đáng kể so với đầu vụ.



Giá sầu riêng vụ nghịch bất ngờ giảm mạnh ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại huyện Chợ Mới (An Giang), một trong những vùng trồng sầu riêng vụ nghịch mới phát triển những năm gần đây ở miền Tây, ông Lê Trường Giang, Chủ nhiệm CLB nông dân tỉ phú ở xã Long Kiến (H.Chợ Mới), cho biết: Giá sầu riêng tại vườn (mua xô) Ri 6 là 110.000 đồng/kg còn giống Thái Lan khoảng 120.000 đồng/kg. So với khoảng 3 tuần trước thì giống Ri 6 giảm khoảng 30.000 đồng còn giống Thái Lan giảm đến 50.000 - 60.000 đồng; nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước giá vẫn còn tốt.

Theo một số doanh nghiệp, vừa qua do nguồn cung hạn chế khiến thương lái cạnh tranh thu gom, đẩy giá lên tới 190.000 - 200.000 đồng/kg, tạo thành cơn sốt. Khi hàng về đến các chợ ở Trung Quốc giá sầu riêng lại tăng thêm mấy lần. Giá tăng cao bất ngờ khiến người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ nên cơn sốt hạ nhiệt nhanh chóng.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) xác nhận: Hiện giá sầu riêng vụ nghịch giảm mạnh, phổ biến chỉ còn 130.000 - 150.000 đồng so với lúc đỉnh điểm tháng 11 đến gần 200.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do giá tăng đột biến khiến khách hàng "ngán tiền". Thương lái Trung Quốc nhập hàng về bán không được, nên gần đây giảm nhập khiến giá thị trường Việt Nam hạ nhiệt.

Hiện nay, sầu riêng vụ nghịch chỉ có ở Việt Nam, bởi Thái Lan chưa trồng được do yêu cầu về môi trường và đặc biệt nguồn nước rất cao. Chính vì vậy, hiện giá sầu riêng vẫn còn ở mức tốt so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bà con nông dân và doanh nghiệp cũng cần tập trung chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.