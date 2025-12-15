Chấp thuận đầu tư sân golf Đăk Đoa hơn 1.150 tỉ đồng

Ngày 15.12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đăk Đoa (tại xã Đăk Đoa) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỉ đồng.

Theo quyết định, sân golf Đăk Đoa có quy mô 36 lỗ, tổng diện tích đất sử dụng hơn 171 ha.

Về tiến độ, dự án sân golf Đăk Đoa dự kiến triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thi công từ quý 1/2026 đến quý 3/2029; hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, nhằm hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch.

Nhiều cây thông bonsai ở khu vực sân golf Đăk Đoa bị chết khi di thực hoặc bị đào trộm ẢNH: TRẦN HIẾU

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư khi đăng ký thực hiện sân golf Đăk Đoa phải cam kết nộp đầy đủ giá trị tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các khoản chi phí mà nhà đầu tư trúng đấu giá trước đây đã nộp vào ngân sách nhà nước. Các khoản này bao gồm chi phí bồi thường thiệt hại khi chuyển mục đích sử dụng rừng, đầu tư tạo rừng, giá trị trồng rừng thay thế, giá trị quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật liên quan.

Giá trị phải nộp nêu trên là nghĩa vụ độc lập, không thay thế các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và những nghĩa vụ tài chính khác của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ngành, UBND xã Đăk Đoa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc triển khai dự án sân golf Đăk Đoa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước.

Trong suốt quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định liên quan khác; đồng thời bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng cam kết để sân golf Đăk Đoa triển khai đúng tiến độ.