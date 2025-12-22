Vĩnh Long: Bắt bị can dùng kéo đâm một người tử vong

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (38 tuổi, ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì mâu thuẫn, Nghị đã dùng kéo đâm một người khiến nạn nhân tử vong.

Bị can Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13.12, Nghị tổ chức nhậu tại nhà cùng với 10 người khác. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông L.E. (48 tuổi, ở ấp Bình An, xã Phú Túc) đi xe máy cùng 2 người khác đến nhà Nghị. Sau đó, giữa ông E. và Nghị xảy ra mâu thuẫn, xô xát cá nhân, Nghị dùng kéo đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của ông E.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông E. tử vong tại bệnh viện vào ngày 14.12. Sau khi xảy ra sự việc, Nghị đến Công an xã Phú Túc đầu thú và giao nộp hung khí.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ dùng kéo một đâm người tử vong.