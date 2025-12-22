Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vĩnh Long: Bắt bị can dùng kéo đâm một người tử vong

Nam Long
Nam Long
22/12/2025 18:08 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghị để điều tra về hành vi giết người. Nghị là bị can đã dùng kéo đâm một người đàn ông 48 tuổi tử vong.

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghị (38 tuổi, ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Túc, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Chỉ vì mâu thuẫn, Nghị đã dùng kéo đâm một người khiến nạn nhân tử vong.

Đến nhà đang tổ chức tiệc nhậu, xảy ra mâu thuẫn bị chủ nhà đâm tử vong - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Nghị tại cơ quan công an

Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13.12, Nghị tổ chức nhậu tại nhà cùng với 10 người khác. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông L.E. (48 tuổi, ở ấp Bình An, xã Phú Túc) đi xe máy cùng 2 người khác đến nhà Nghị. Sau đó, giữa ông E. và Nghị xảy ra mâu thuẫn, xô xát cá nhân, Nghị dùng kéo đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của ông E.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông E. tử vong tại bệnh viện vào ngày 14.12. Sau khi xảy ra sự việc, Nghị đến Công an xã Phú Túc đầu thú và giao nộp hung khí.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ dùng kéo một đâm người tử vong.

Tin liên quan

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Sau gần 1 ngày truy xét, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Vĩnh Long Giết người khởi tố bắt tạm giam đầu thú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận