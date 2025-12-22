Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Phạt 11 năm tù bị cáo đâm trọng thương cán bộ trật tự cơ sở

Gia Bách
Gia Bách
22/12/2025 14:09 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau tuyên án đối với bị cáo Bùi Minh Lợi, người đã cầm dao chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, đâm trọng thương người thi hành công vụ, gây tổn hại sức khỏe 64%.

Ngày 22.12, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Bùi Minh Lợi (30 tuổi, ngụ khóm 5, xã Đất Mới, Cà Mau) 11 năm tù về hai tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ". 

Theo nội dung vụ án, khoảng 7 giờ ngày 20.6, Công an TT. Năm Căn, H.Năm Căn (tỉnh Cà Mau cũ) tiếp nhận tin báo bà L.T.H bị con ruột là Bùi Minh Lợi hành hung. Tổ công tác đến xác minh, mời Lợi về làm việc nhưng Lợi không chấp hành mà vào nhà lấy dao rượt đuổi, chống người thi hành công vụ. Công an thị trấn đã tăng cường lực lượng để trấn áp nhưng Lợi vẫn tiếp tục cầm dao đe dọa, truy đuổi các cán bộ thực hiện nhiệm vụ. 

Cà Mau: Phạt 11 năm tù người đâm trọng thương cán bộ trật tự cơ sở- Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Minh Lợi bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 11 năm tù

ẢNH: G.B

Thời điểm này, một người ở cạnh nhà Lợi đến di chuyển xe tránh cản trở giao thông, thì bị Lợi tấn công. Thấy nguy hiểm, anh T.A.Đ, thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, can thiệp để ngăn chặn hành vi của Lợi. Khi thấy anh Đ. vấp ngã, Lợi liền xông tới dùng dao đâm trúng ngực trái, gây thương tích nghiêm trọng cho anh Đ. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến điều trị.

Sau khi gây án, Lợi tiếp tục cầm dao đe dọa, rượt đuổi những người khác trong tổ công tác rồi cố thủ trong nhà. Lực lượng công an nhiều lần vận động đầu thú nhưng không đạt kết quả, buộc phải triển khai phương án khống chế và bắt giữ Lợi sau đó.

Kết luận giám định xác định anh Tr.A.Đ bị thủng tâm nhĩ trái, tổn thương phổi hai bên, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%. Giám định pháp y tâm thần xác định Bùi Minh Lợi mắc rối loạn nhân cách, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án nhưng vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Bùi Minh Lợi 11 năm tù về hai tội danh nêu trên.

Tin liên quan

Cà Mau: Cán bộ bảo vệ ANTT bị đâm khi can thiệp bạo hành gia đình

Cà Mau: Cán bộ bảo vệ ANTT bị đâm khi can thiệp bạo hành gia đình

Sau khi hành hung mẹ ruột, Bùi Minh Lợi (ngụ Cà Mau) dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) bị đâm vào ngực.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Chống người thi hành công vụ Giết người giám định pháp y
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận