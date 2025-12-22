Cà Mau: Phạt 11 năm tù bị cáo đâm trọng thương cán bộ trật tự cơ sở

Ngày 22.12, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Bùi Minh Lợi (30 tuổi, ngụ khóm 5, xã Đất Mới, Cà Mau) 11 năm tù về hai tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ".

Theo nội dung vụ án, khoảng 7 giờ ngày 20.6, Công an TT. Năm Căn, H.Năm Căn (tỉnh Cà Mau cũ) tiếp nhận tin báo bà L.T.H bị con ruột là Bùi Minh Lợi hành hung. Tổ công tác đến xác minh, mời Lợi về làm việc nhưng Lợi không chấp hành mà vào nhà lấy dao rượt đuổi, chống người thi hành công vụ. Công an thị trấn đã tăng cường lực lượng để trấn áp nhưng Lợi vẫn tiếp tục cầm dao đe dọa, truy đuổi các cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Bị cáo Bùi Minh Lợi bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 11 năm tù ẢNH: G.B

Thời điểm này, một người ở cạnh nhà Lợi đến di chuyển xe tránh cản trở giao thông, thì bị Lợi tấn công. Thấy nguy hiểm, anh T.A.Đ, thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, can thiệp để ngăn chặn hành vi của Lợi. Khi thấy anh Đ. vấp ngã, Lợi liền xông tới dùng dao đâm trúng ngực trái, gây thương tích nghiêm trọng cho anh Đ. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến điều trị.

Sau khi gây án, Lợi tiếp tục cầm dao đe dọa, rượt đuổi những người khác trong tổ công tác rồi cố thủ trong nhà. Lực lượng công an nhiều lần vận động đầu thú nhưng không đạt kết quả, buộc phải triển khai phương án khống chế và bắt giữ Lợi sau đó.

Kết luận giám định xác định anh Tr.A.Đ bị thủng tâm nhĩ trái, tổn thương phổi hai bên, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%. Giám định pháp y tâm thần xác định Bùi Minh Lợi mắc rối loạn nhân cách, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án nhưng vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Bùi Minh Lợi 11 năm tù về hai tội danh nêu trên.