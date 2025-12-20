Cà Mau: Ba hộ dân 'tố' việc chi trả bồi thường khi đất đang tranh chấp

Ngày 20.12, bà N.T.K.N (ở P.Hiệp Thành, Cà Mau) xác nhận với PV Thanh Niên, bà và 2 hộ dân khác là T.T.C và N.TC cùng đứng tên phản ánh đến nhiều cơ quan báo chí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu (gọi tắt Ban QLDA Bạc Liêu) chi trả tiền bồi thường thiếu minh bạch.

Cụ thể là tiền bồi thường, hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát (giai đoạn 1), chiều dài 1,4 km, đoạn từ cống Nhà Mát hướng ra cầu Út Đen.

Khu đất đang tranh chấp nhưng đã được Ban QLDA Bạc Liêu đã chi trả tiền bồi thường ẢNH: C.T.V

Theo bà N., phần đất bị thu hồi để thực hiện dự án đang nằm trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Đ.T.T.T và ông N.V.T (đã chết), cùng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ tranh chấp này phát sinh từ năm 2005, đã qua nhiều cấp chính quyền và tòa án, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Bà N. cho biết, dù đất đang tranh chấp nhưng bà và 2 hộ đồng đứng đơn vẫn là người trực tiếp quản lý, sử dụng đất và chấp hành chủ trương thu hồi để thực hiện dự án.

Ngày 10.12.2024, Ban QLDA Bạc Liêu ban hành thông báo thu hồi đất tại khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (nay là P.Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau). Đến ngày 29.5.2025, Ban này triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 3 hộ nêu trên, với tổng số tiền hơn 2,15 tỉ đồng. Trong đó, bà N.K.N được bồi thường hơn 422 triệu đồng, bà T.T.C hơn 1 tỉ đồng và bà N.T.C hơn 705 triệu đồng.

Tuy nhiên, do phần đất liên quan đến bản án phúc thẩm số 53/2025/DS-PT ngày 29.4.2025 của TAND tỉnh Bạc Liêu (cũ), các hộ dân đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao; đồng thời Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cũng có văn bản kháng nghị. "Nhận thấy vụ án vẫn đang trong quá trình kháng cáo, chúng tôi nhiều lần trực tiếp làm việc và gửi đơn đề nghị Ban QLDA Bạc Liêu không chi trả tiền bồi thường cho bất kỳ bên nào cho đến khi có phán quyết cuối cùng", bà N. nói.

"Nhưng sau đó, Ban QLDA Bạc Liêu vẫn tiến hành chi trả toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 2,15 tỉ đồng cho bà Đ.T.T.T trong khi vụ tranh chấp đất chưa được giải quyết dứt điểm. Việc chi trả được cho là diễn ra trước thời điểm các hộ dân được mời làm việc về quyết định thu hồi đất. Bởi lúc 14 giờ ngày 25.7.2025, ban mời chúng tôi đến P.Hiệp Thành triển khai quyết định thu hồi đất ghi ngày (30.6.2025) nhưng trước đó đã chi trả toàn bộ số tiền đền bù hỗ trợ cho bà Đ.T.T.T", bà N. trình bày thêm.

Theo các hộ dân, việc chi trả tiền bồi thường trong bối cảnh tranh chấp đất chưa ngã ngũ, các đơn kháng cáo và kháng nghị vẫn đang được xem xét, là không phù hợp, làm gia tăng mâu thuẫn và bức xúc cho các bên liên quan.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó giám đốc Ban QLDA Bạc Liêu, cho biết: "Theo bản án của TAND tỉnh Bạc Liêu (cũ) và văn bản hướng dẫn của Chi cục thi hành án dân sự TP.Bạc Liêu (cũ) chúng tôi chi trả tiền bồi thường. Còn việc kháng cáo và có kháng nghị của Viện kiểm sát thì ban không nắm. Chúng tôi chỉ căn cứ theo bản án để thực hiện".