FIFA cảnh báo FAM kháng cáo lên CAS: Án phạt cực nặng nhưng vẫn cố, vì sao?

FIFA cảnh báo hay đe dọa FAM?

Theo quan điểm của ông Tunku Ismail, đó là một lời đe dọa và FIFA đã có ý định ngăn chặn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đưa sự việc bê bối nhập tịch lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Qua đó, ông cho rằng đó là "hành vi không đúng đắn", "cản trở những nỗ lực trong việc tìm kiếm công lý và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của bóng đá Malaysia".

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm? Ảnh: Ngọc Linh

Ông Tunku Ismail cũng tiết lộ, "cá nhân trong FIFA" đã đưa lời đe dọa này cho Chủ tịch danh dự FAM, ông Tan Sri Hamidin Mohd Amin, nhằm để chuyển đến những người ở Ban điều hành FAM hiện nay, nên dừng lại việc kháng cáo lên CAS. Nếu không, FIFA sẽ áp dụng hình phạt "khốc liệt" nhất, đó là đình chỉ mọi hoạt động của FAM cùng các án phạt bổ sung, sau khi kết thúc phiên tòa ở CAS.

"Các bạn có thể hỏi chính ông Tan Sri Hamidin. Có người từ FIFA đã nói với ông ấy rằng, đừng đưa vấn đề này ra CAS. Điều này rất kỳ lạ và bản thân tôi cũng không biết tại sao họ lại nói không nên đến CAS.

Ông ấy (Tan Sri Hamidin) không hẳn là ngăn cản chúng tôi, ông ấy nói nếu có thể thì đừng đến. Nhưng cũng có lời đe dọa rằng (FAM) sẽ bị đình chỉ, và nếu chúng tôi đến CAS, điều tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đi, dù thắng hay thua thì chúng tôi không biết", ông Tunku Ismail nói trong buổi giao lưu với các CĐV CLB Johor Darul Ta'zim ngày 10.12, trước trận chung kết Cúp FA Malaysia (gặp Sabah FC) ngày 14.12 tới.

Ông Tunku Ismail cũng đưa ra lý do vì sao ủng hộ FAM đưa sự việc lên CAS, bất chấp mọi cảnh báo hoặc là lời đe dọa khốc liệt từ FIFA như quan điểm của ông, rằng: "Tại sao giấy tờ của họ (FIFA) lại đúng? Tại sao của chúng ta lại không đúng? Nếu giấy tờ của chúng ta không đúng, điều đó có nghĩa là tất cả các bạn không phải là công dân Malaysia, mà có thể là người Indonesia. Nếu họ (FIFA) có thể nghi ngờ giấy tờ của Cục Đăng ký Quốc gia (NRD), thì quốc tịch của các bạn cũng có thể bị nghi ngờ".

"Vụ việc hiện đang được CAS xem xét, nếu chúng ta không thắng, điều đó không có nghĩa là bóng đá của chúng ta đã chết. Chúng ta cần tiếp tục tiến về phía trước", ông Tunku Ismail nhấn mạnh.

Mốc thời gian 10 ngày quyết định số phận của FAM

Trước quan điểm và tiết lộ của ông Tunku Ismail, báo chí Malaysia dường như không bình luận thêm về diễn biến mới này. Vì thực sự, nó hoàn toàn không có gì mới và có thể gây ảnh hưởng đến phán quyết của FIFA đã đưa ra với lập luận cực kỳ chặt chẽ, cũng như công bố mọi chi tiết về nguồn gốc của từng cầu thủ nhập tịch "lậu".

Việc nếu có, khi FIFA đưa ra thông điệp thông qua Chủ tịch danh dự FAM, Tan Sri Hamidin Mohd Amin, có thể nhằm mục đích cảnh báo FAM đừng theo đuổi sự việc họ không thể thắng. Nhưng họ vẫn tiếp tục lao theo khi kháng cáo ra CAS như mong muốn của ông Tunku Ismail, chỉ đẩy bóng đá Malaysia rơi sâu vào khủng hoảng.

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu mà không xem xét, thậm chí họ có thể đối mặt cáo buộc khai man, vì cung cấp sai nguồn gốc của mình Ảnh: Ngọc Linh

Trước đây, cũng đã có nhiều phân tích từ giới chuyên gia, luật sư ở Malaysia chỉ ra rất rõ, rằng: "FIFA không quan tâm và không có quyền đề nghị các thủ tục ra sao, trong việc bất cứ quốc gia nào nhập quốc tịch. Họ chỉ quan tâm tới luật chơi của mình, đó là cầu thủ nhập tịch có gốc gác phải thực sự có gốc gác là cha mẹ hoặc ông bà ở nước sở tại. Nếu không chứng minh được điều này, cầu thủ đó không đủ điều kiện thi đấu".

Lập luận này xuyên suốt trong các thông báo của FIFA về sự việc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia bị phanh phui. Vì vậy, các đơn kháng cáo của FAM ở FIFA đều thất bại.

Những lý do mà ông Tunku Ismail nêu ở trên, đều không phù hợp và đúng với quy định về các trường hợp cầu thủ nhập tịch có gốc gác của FIFA. Họ có thể có quốc tịch ở nước sở tại, nhưng không đủ điều kiện theo luật chơi của FIFA, vì được chứng minh qua các giấy khai sinh gốc, không có bất cứ ai có nguồn gốc ông bà là người Malaysia.

FIFA đã xử phạt FAM vì hành vi "làm giả giấy tờ và xuyên tạc", và giữ nguyên phán quyết này cùng án phạt (đưa ra ngày 25.9), trong thông báo bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của cơ quan bóng đá Malaysia ngày 3.11.

FAM đã đưa sự việc lên CAS vào ngày 8.12 sau hạn chót như tiến trình pháp lý, nhằm kháng cáo phán quyết của FIFA. Họ có 10 ngày (đến ngày 18.12 tới đây) để nộp đầy đủ văn bản trình bày. Mốc thời gian 10 ngày này để FAM nộp lập luận lên CAS là tối quan trọng, theo luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman cho biết trên trang BH Sukan ngày 9.12.

"Các hồ sơ bằng văn bản đầy đủ mà các luật sư của FAM sẽ nộp, ảnh hưởng lớn đến các quyết định trong vụ kháng cáo tại CAS. Trong đó, họ sẽ chọn các lập luận nào là khả thi nhất để giúp FAM thắng kiện, hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Nếu các lập luận không chặt chẽ, không có sự đột phá, không có gì mới mẻ hơn. Chắc chắn, FAM sẽ không thể thay đổi tình thế. Nếu nhận thất bại ở CAS, FAM sẽ đưa bóng đá Malaysia chìm sâu vào cuộc khủng hoảng không lối thoát", luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman nhấn mạnh.