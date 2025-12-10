Quyền Chủ tịch FAM thừa nhận không thể thắng FIFA: Vẫn kiện lên CAS, vì… bắt buộc phải kiện

FAM phải làm điều không muốn, vì không còn cách nào khác

"Đưa sự việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) là giải pháp cuối cùng, chúng tôi quyết tâm và tiếp tục đặt trọn niềm tin vào đội ngũ pháp lý, những người sẽ đại diện cho FAM tại CAS để bảo vệ lợi ích của bóng đá Malaysia", ông Yusoff Mahadi cho biết ngày 9.12 khi trả lời báo chí địa phương, trong lúc đến viếng đám tang bố của cầu thủ Haqimi Azim đội U.23 nước này vừa qua đời.

FAM rơi vào tình thế bắt buộc. Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, ông Yusoff Mahadi cũng thừa nhận một thực tế khi FAM kháng cáo án phạt của FIFA lên CAS: "Chúng tôi biết mình đã thất bại tại FIFA, đây là giải pháp cuối cùng (tại CAS) để đấu tranh cho vấn đề này và hy vọng có được kết quả tốt nhất. Dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận nó với một trái tim rộng mở".

"Đội ngũ luật sư của FAM sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của CAS. Tôi tin rằng họ có thể làm điều đó theo đúng thời gian đã định. Đây thực sự là cuộc đấu tranh của chúng tôi, để đảm bảo rằng những gì chúng tôi làm được, sẽ được các cơ quan chức năng xem xét một cách thỏa đáng", ông Yusoff Mahadi bày tỏ thêm.

Sau khi FAM chính thức nộp đơn lên CAS để kháng cáo án phạt cực kỳ chi tiết và đầy đủ lý do của FIFA, xung quanh vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại bị cáo buộc đã làm giả hồ sơ và "xuyên tạc trắng trợn", như FIFA công bố trong án phạt ngày 25.9.

Người phát ngôn của CAS, Vanessa Tracey cũng xác nhận với kênh Arena Metro (Malaysia): "Chúng tôi đã nhận được đơn kháng cáo của FAM (chiều 9.12). Tiếp theo là giai đoạn trao đổi tài liệu, một phần của thủ tục thông thường trước khi bất kỳ phiên tòa nào được tiến hành. Sau giai đoạn này, và với sự đồng ý của cả hai bên, phiên tòa sẽ được lên lịch".

Điều này phù hợp với thông báo của FAM ngày 8.12, xác nhận họ đã gửi đơn lên CAS kháng cáo FIFA và sẽ có 10 ngày để chuẩn bị nộp các lập luận bằng văn bản đầy đủ, với thời hạn chót là ngày 18.12.

Các luật sư của FAM sẽ lựa chọn lập luận nào tại CAS?

Theo luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman giải thích, các bản kiến nghị hoàn chỉnh (cụ thể là lập luận bằng văn bản đầy đủ) mà luật sư của FAM nộp lên CAS sẽ ảnh hưởng đến quyết định trong phiên phúc thẩm tại đây.

Bất kể FAM nộp đơn kháng cáo FIFA lên CAS, dư luận nước này kêu gọi họ nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

"Nếu chúng ta dựa theo phán quyết trước đó (như FIFA đã công bố), việc biện hộ cho việc bào chữa rất khó khăn vì con đường thoát khỏi bản án trước đó rất hẹp.

Tốt hơn hết, có thể lập luận rằng lỗi của FAM là vô ý và bị các bên khác hiểu lầm. Khi đó, họ vẫn có tội, chỉ cần xin giảm nhẹ hình phạt và không liên quan đến liên đoàn chẳng hạn", luật sư Hairul Vaiyron Othman nói trong cuộc phỏng vấn với trang BH Sukan (Malaysia) ngày 9.12, về diễn biến FAM sắp nộp các văn bản gồm lập luận đầy đủ lên CAS khi kháng cáo FIFA.

Cũng theo luật sư Hairul Vaiyron Othman: "Nếu cơ sở kháng cáo của FAM chỉ là xin giảm hình phạt, thì việc kháng cáo sẽ dựa trên kháng cáo về lý do tại sao hình phạt nên được giảm. Nếu cơ sở kháng cáo là lật ngược quyết định của FIFA, thì đó là một kháng cáo liên quan đến các lý do biện hộ.

Việc FAM lật ngược bản án của FIFA là vô cùng khó, thậm chí là bất khả thi vì lập luận của FIFA vô cùng chặt chẽ. Nếu FAM kháng cáo dựa trên lý do này, và thất bại, FIFA sẽ áp dụng thêm khung hình phạt cực nặng, đó là có thể đình chỉ cả giải VĐQG, do cũng đã có 3 cầu thủ nhập tịch trong số 7 người, đang thi đấu ở CLB ở Super League (Johor Darul Ta'zim). FIFA sẽ xem xét 3 cầu thủ này được đăng ký là suất cầu thủ ngoại hay suất cầu thủ người Malaysia nhưng làm giả hồ sơ. Khi đó, chắc chắn tình thế sẽ còn bi đát hơn".

Khi được hỏi về khả năng FAM thắng kiện tại CAS hoặc khả năng giảm án, luật sư Hairul Vaiyron Othman thừa nhận: "Về phía luật sư bào chữa, tôi nghĩ khả năng này rất thấp, nhưng nếu các luật sư tranh luận tốt về bản án, thì vẫn có khả năng xảy ra".