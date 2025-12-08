FAM chính thức nộp đơn kiện FIFA lên CAS, bê bối nhập tịch lậu Malaysia có bước ngoặt nóng

FAM đang nỗ lực trong vô vọng?

"Trong một tuyên bố hôm nay (8.12), quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, cho biết đội ngũ pháp lý của liên đoàn đã có 10 ngày để chuẩn bị và nộp các lập luận bằng văn bản đầy đủ, với thời hạn chót là ngày 18.12.

FAM cam kết hoàn toàn xử lý quá trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng tất cả các thủ tục pháp lý đã được thiết lập. Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới", New Straits Times cho biết qua xác nhận của ông Yusoff Mahadi, rằng FAM đã gửi đơn kháng cáo FIFA lên CAS.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Khi bắt đầu tiến trình này, FAM hy vọng sẽ đòi lại công bằng trong vụ bê bối nhập tịch 7 cầu gốc ngoại, gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Số cầu thủ này hiện bị lệnh cấm treo giò 12 tháng và phạt tiền mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65 triệu đồng) của FIFA. FAM cũng bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,4 tỉ đồng) vì hành vi "làm giả giấy tờ và xuyên tạc", như phán quyết của FIFA ngày 25.9.

FAM đã nộp đơn kháng cáo trước đó lên FIFA, nhưng đã bị bác bỏ, khiến vụ việc được đưa đến CAS và trở thành giải pháp cuối cùng.

Mặc dù vậy, theo dư luận, giới chuyên gia và luật sư ở Malaysia cho rằng, họ không có niềm tin nào vào việc FAM kiện FIFA lên CAS sẽ thành công, do không có chứng cứ mới nào thật sự thuyết phục.

Thậm chí, việc đưa vụ việc lên CAS, nếu thất bại một lần nữa, Ban chấp hành FAM hiện nay sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng, trong đó bao gồm việc họ sẽ khiến bóng đá Malaysia đối mặt bị án phạt bổ sung, cấm dự các kỳ Asian Cup tiếp theo như bóng đá Timor Leste từng trải qua trước đây.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục theo sát diễn biến hiện nay của FAM sau khi kháng cáo FIFA lên CAS. Nhưng khẳng định, tiến trình pháp lý này sẽ cần kết thúc trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

AFC cũng khẳng định, họ sẽ đề nghị các bên liên quan gồm FIFA, CAS đẩy nhanh quá trình các phiên điều trần để kết luận về vụ việc bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia càng sớm càng tốt.