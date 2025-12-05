Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sắp đến hạn chót FAM kiện FIFA lên CAS: Áp lực cực lớn, phải có chiến lược rõ ràng

Giang Lao
Giang Lao
05/12/2025 10:02 GMT+7

Dư luận Malaysia xác nhận khả năng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) sẽ nộp đơn kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) khi đến hạn chót vào ngày 8.12, nhưng tại đây sẽ là cuộc chiến đầy áp lực.

Luật sư khẳng định, FAM không thể thắng FIFA ở CAS, nếu lập luận chỉ "50-50"

Diễn biến cho đến nay với vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ của FAM ngày càng bất lợi, khiến bóng đá Malaysia đang đối mặt với án trừng phạt nặng hơn, bao gồm án phạt của FIFA hiện nay và phạt bổ sung bị cấm dự 2 kỳ Asian Cup như bóng đá Timor Leste trước đây. 

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ có hành động tiếp theo và quyết liệt (xử thua các trận đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu), sau khi quá trình kháng cáo tại CAS kết thúc, chậm nhất chỉ trong vài tháng nữa với hạn chót đến tháng 3.2026.

Sắp đến hạn chót FAM kiện FIFA lên CAS: Áp lực cực lớn, phải có chiến lược rõ ràng- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố!

Ảnh: Ngọc Linh

Theo hồ sơ, Ủy ban Phúc thẩm của FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch trái phép và đưa ra đầy đủ lý do. FAM có 21 ngày để đưa vụ việc ra CAS. Dựa trên ngày công bố đầy đủ lý do, ước tính sơ bộ cho thấy FAM có khoảng thời gian đến ngày 8.12 trước khi hết hạn nộp đơn lên CAS.

Luật sư thể thao Malaysia, Hairul Vaiyron Othman, cho biết: "Nếu FAM đưa vụ việc kháng cáo án phạt của FIFA lên CAS, thì tại đây sẽ là một cuộc chiến đầy áp lực cho họ. Nếu lập luận chỉ "50-50", FAM nên sớm chấp nhận thua cuộc. Họ không thể thắng FIFA với lập luận cũ rích và đã bị bác bỏ trong các đơn kháng cáo".

"Nhiều người nghĩ rằng phiên tòa tại CAS chỉ là một phiên điều trần thoải mái, không có những tình huống căng thẳng hay tranh luận nhằm bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, bầu không khí tại phiên tòa này khá căng thẳng và đầy kịch tính, do đó trở thành một sân chơi đầy áp lực, đòi hỏi những lập luận mạnh mẽ và sự chuẩn bị toàn diện", luật sư Hairul Vaiyron Othman cho biết, qua những kinh nghiệm của ông từng tranh luận tại CAS.

"Khi các nhân chứng đưa ra bằng chứng, họ (các thẩm phán của CAS) sẽ liên tục hỏi, "Nếu nhân chứng của anh nói thế này, tại sao lại như vậy?" Họ sẽ không chỉ chờ đến khi thẩm vấn chéo. Hội đồng này không chỉ lắng nghe mà còn ngắt lời và thẩm vấn trực tiếp từng nhân chứng để đảm bảo mọi vấn đề được làm rõ mà không có bất kỳ sự mơ hồ nào. 

Anh sẽ phải đấu tranh. Các trọng tài của hội đồng này rất chủ động", luật sư Hairul Vaiyron Othman chia sẻ và thêm rằng: "Nếu FAM không có chiến lược rõ ràng, họ sẽ bị động và rơi vào thế bí, trước khi phải nhận phần thua".

Sắp đến hạn chót FAM kiện FIFA lên CAS: Áp lực cực lớn, phải có chiến lược rõ ràng- Ảnh 2.

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu mà không xem xét, thậm chí họ có thể đối mặt cáo buộc khai man, vì cung cấp sai nguồn gốc của mình

Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo luật sư Hairul Vaiyron Othman: "Phiên tòa tại CAS giống như một "cuộc chiến" vì các trọng tài không chấp nhận toàn bộ bằng chứng mà không xem xét các khía cạnh khác được ngụ ý. 

Trường hợp FAM không có lý lẽ nào thực sự thuyết phục và mọi thứ vẫn "50-50", luật sư Hairul Vaiyron Othman khuyên cơ quan này nên tập trung vào việc xin giảm án thì tốt hơn.

Luật sư Hairul Vaiyron Othman cũng kết luận, áp lực tại CAS thực sự rất lớn bởi vì phán quyết được đưa ra sẽ có tác động lớn đến FAM, các cầu thủ và cả tương lai của hệ sinh thái bóng đá Malaysia.

