Chuyên gia bi quan với U.23 Malaysia, thắng Lào không dễ: Càng lo khi đối đầu Việt Nam

U.23 Malaysia không dễ vượt qua đội Lào

Chuyên gia Zakaria Rahim cho rằng, dựa trên lực lượng hiện có trong tay của HLV Nafuzi Zain khi U.23 Malaysia đến Bangkok (Thái Lan) ngày 4.12 chỉ có khoảng 16 cầu thủ, nên khả năng giành chiến thắng trước U.23 Lào trận ra quân là rất khó chỉ có thể hy vọng vào một điều bất ngờ hoặc sự ngạc nhiên nào đó sẽ xảy ra.

U.23 Việt Nam (phải) trong trận thắng sít sao U.23 Lào tỷ số 2-1 ngày 3.12, U.23 Malaysia phải hết sức dè chừng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Malaysia hiện chưa có đầy đủ lực lượng do các CLB ở giải trong nước không nhả quân, vì SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days.

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena, tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney chỉ có thể góp mặt thi đấu cho U.23 Malaysia tại SEA Games 33 nếu đội nhà giành quyền vào bán kết.

"Dựa trên những gì đang diễn ra, cơ hội cho U.23 Malaysia tại SEA Games 33 khá thấp. Nếu họ tin vào khả năng của mình như đã tuyên bố và đủ sức cạnh tranh, họ cần phải vượt qua U.23 Lào. Sau đó, cũng phải đánh bại cả U.23 Việt Nam để thực sự trở thành ứng cử viên.

Tuy nhiên, những gì U.23 Lào thể hiện (ở trận thua U.23 Việt Nam tỷ số 1-2 ngày 3.12), cho thấy họ không phải là đối thủ dễ nhằn. Với U.23 Việt Nam, sức mạnh và chiều sâu lực lượng của đội này đã cho thấy, họ rất xứng đáng là ứng cử viên tranh HCV. Bóng đá Việt Nam lâu nay nổi tiếng trong đào tạo cầu thủ trẻ, họ vẫn đang giữ ưu thế này so với các nước trong khu vực", chuyên gia Zakaria Rahim bày tỏ.

"Triển vọng của U.23 Malaysia có thể tìm cơ hội vào bán kết. Nhưng trên hết phải vượt qua U.23 Lào, sau đó hy vọng tìm một kết quả khả quan trước U.23 Việt Nam. Trong hai bảng A và C, U.23 Thái Lan và Indonesia được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho các suất vào bán kết. Bảng B, U.23 Việt Nam đang nắm ưu thế lớn. Vì vậy, U.23 Malaysia có thể hy vọng vào suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U.23 Malaysia đến Bangkok (Thái Lan) ngày 4.12 với các thành viên không đầy đủ, chưa rõ họ sẽ có đủ lực lượng 23 người như đã công bố hay không Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

U.23 Singapore ở bảng A và U.23 Myanmar ở bảng C được dự đoán sẽ cạnh tranh (cho một suất nhì bảng có thành tích tốt nhất trong ba bảng). Nếu U.23 Malaysia thắng Lào trong khi Singapore hòa Timor Leste và Philippines hòa Myanmar, thì U.23 Malaysia sẽ giành quyền đi tiếp ngay cả khi họ thua U.23 Việt Nam", theo chuyên gia Zakaria Rahim.

"Tuy nhiên, dù U.23 Malaysia vẫn còn hy vọng lọt vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng. Đội bóng của HLV Nafuzi Zain cũng cần phải làm điều gì đó lớn lao mới có được kết quả tích cực.

Nhưng hiện tại chúng tôi rất bi quan, vì không thấy một đội hình nào đủ mạnh để có thể thách thức các đối thủ. U.23 Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất, lực lượng đầy biến động, nên HLV Nafuzi Zain đang xây dựng đội hình thi đấu như thế nào thật khó mà nắm bắt", chuyên gia Zakaria Rahim kết luận trong cuộc phỏng vấn trên kênh Astro Arena ngày 4.12.