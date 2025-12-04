U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào

U.23 Malaysia có đủ quân, nhưng khả năng thi đấu của các chủ chốt vẫn bỏ ngỏ

Trong thành phần U.23 Malaysia được FAM công bố, các cầu thủ chủ chốt như hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, tiền vệ Haziq Kutty Abba, hay các tiền đạo Fergus Tierney, Aliff Izwan, Haqimi Azim đều có mặt. Dự kiến trong ngày 4.12, toàn đội U.23 Malaysia sẽ bay sang Bangkok (Thái Lan) và bắt đầu hành trình dự SEA Games 33, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 16 giờ ngày 6.12.

HLV Nafuzi Zain của đội U.23 Malaysia đã âm thầm đến Bangkok xem U.23 Việt Nam thi đấu Lào ngày 3.12 Ảnh: AFP

Trong khi đó, các hình ảnh trên khán đài sân Rajamangala ngày 3.12, cho thấy đã có sự xuất hiện của HLV Nafuzi Zain đội U.23 Malaysia cùng Giám đốc kỹ thuật của FAM, cựu HLV đội tuyển nước này, ông Tan Cheng Hoe đã âm thầm đến xem đội U.23 Lào và U.23 Việt Nam thi đấu.

U.23 Việt Nam ra quân tại bảng B thắng sít sao U.23 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trong khi Khampane là người rút ngắn tỷ số cho đội bóng trẻ xứ triệu voi.

U.23 Lào và U.23 Việt Nam sẽ lần lượt là các đối thủ của U.23 Malaysia trong các trận tiếp theo của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Theo New Straits Times, HLV Nafuzi Zain hy vọng ở trận ra quân gặp U.23 Lào ngày 6.12 tới, ông sẽ có đầy đủ đội hình tốt nhất, trong đó sẽ có cả hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và tiền đạo Fergus Tierney của CLB Sabah.

Tiền đạo Fergus Tierney (giữa) vẫn có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 ẢNH: AFP

Mục tiêu của HLV Nafuzi Zain là phải giành trận thắng đầu tiên trước U.23 Lào, sau đó mới tính tới trận tiếp theo gặp U.23 Việt Nam (lúc 16 giờ ngày 11.12), quyết định cho chiếc vé vào bán kết.

Tiền đạo Fergus Tierney hiện có mặt ở đội U.23 Malaysia, nhưng đã được CLB Sabah xác nhận, anh phải có mặt ở đội bóng trước ngày thi đấu trận chung kết Cúp FA gặp đối thủ Johor Darul Ta'zim tại sân Bukit Jalil vào ngày 14.12.

Cho đến nay, FAM vẫn im lặng sau khi CLB Sabah ra quyết định về việc không nhả tiền đạo Fergus Tierney cho đội U.23, trong lúc cơ quan bóng đá Malaysia vẫn công bố trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 vẫn có cầu thủ chủ chốt này.

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Malaysia chính thức dự SEA Games 33 Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

Trong khi đó, theo chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zakaria Rahim, việc bóng đá trẻ nước này ở các cấp đội tuyển từ U.17, U.19 và U.23 đều không giành vé dự các vòng chung kết giải châu Á, đã khiến tình hình trở nên "càng tệ hại, cần phải được cải tổ ngay lập tức".

Bên cạnh các đội trẻ, đội tuyển Malaysia dù đang đứng đầu ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cũng có khả năng rất lớn sắp bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu, khiến cũng có thể vắng mặt. Qua đó, đẩy bóng đá Malaysia rơi vào tình huống cực kỳ tệ hại.

Mọi trông đợi hiện nay vào đội U.23 Malaysia dự SEA Games 33 có thể tìm lại chút niềm tin, nhưng các CLB lại không ủng hộ FAM, có khả năng rút cầu thủ tốt nhất trở về thi đấu các giải trong nước đã làm phức tạp hơn tình hình.

SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả quân, HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia đến nay hoàn toàn bị động trong vấn đề này.