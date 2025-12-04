Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2025 08:54 GMT+7

Ngày 4.12, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức dự SEA Games 33. Trong danh sách vẫn có đủ mặt các ngôi sao chủ chốt, như sao nhập tịch Fergus Tierney.

U.23 Malaysia có đủ quân, nhưng khả năng thi đấu của các chủ chốt vẫn bỏ ngỏ

Trong thành phần U.23 Malaysia được FAM công bố, các cầu thủ chủ chốt như hậu vệ Ubaidullah Shamsul, Alif Ahmad, tiền vệ Haziq Kutty Abba, hay các tiền đạo Fergus Tierney, Aliff Izwan, Haqimi Azim đều có mặt. Dự kiến trong ngày 4.12, toàn đội U.23 Malaysia sẽ bay sang Bangkok (Thái Lan) và bắt đầu hành trình dự SEA Games 33, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Lào lúc 16 giờ ngày 6.12.

U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào- Ảnh 1.

HLV Nafuzi Zain của đội U.23 Malaysia đã âm thầm đến Bangkok xem U.23 Việt Nam thi đấu Lào ngày 3.12

Ảnh: AFP

Trong khi đó, các hình ảnh trên khán đài sân Rajamangala ngày 3.12, cho thấy đã có sự xuất hiện của HLV Nafuzi Zain đội U.23 Malaysia cùng Giám đốc kỹ thuật của FAM, cựu HLV đội tuyển nước này, ông Tan Cheng Hoe đã âm thầm đến xem đội U.23 Lào và U.23 Việt Nam thi đấu.

U.23 Việt Nam ra quân tại bảng B thắng sít sao U.23 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trong khi Khampane là người rút ngắn tỷ số cho đội bóng trẻ xứ triệu voi.

U.23 Lào và U.23 Việt Nam sẽ lần lượt là các đối thủ của U.23 Malaysia trong các trận tiếp theo của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. 

U.23 nhọc nhằn thắng Lào, Đình Bắc quyết tâm ‘8 ngày sau sẽ khác’

Theo New Straits Times, HLV Nafuzi Zain hy vọng ở trận ra quân gặp U.23 Lào ngày 6.12 tới, ông sẽ có đầy đủ đội hình tốt nhất, trong đó sẽ có cả hậu vệ đội trưởng Ubaidullah Shamsul và tiền đạo Fergus Tierney của CLB Sabah.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Malaysia - SEA Games 33

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào- Ảnh 2.

Tiền đạo Fergus Tierney (giữa) vẫn có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33

ẢNH: AFP

Mục tiêu của HLV Nafuzi Zain là phải giành trận thắng đầu tiên trước U.23 Lào, sau đó mới tính tới trận tiếp theo gặp U.23 Việt Nam (lúc 16 giờ ngày 11.12), quyết định cho chiếc vé vào bán kết. 

Tiền đạo Fergus Tierney hiện có mặt ở đội U.23 Malaysia, nhưng đã được CLB Sabah xác nhận, anh phải có mặt ở đội bóng trước ngày thi đấu trận chung kết Cúp FA gặp đối thủ Johor Darul Ta'zim tại sân Bukit Jalil vào ngày 14.12.

Cho đến nay, FAM vẫn im lặng sau khi CLB Sabah ra quyết định về việc không nhả tiền đạo Fergus Tierney cho đội U.23, trong lúc cơ quan bóng đá Malaysia vẫn công bố trong danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33 vẫn có cầu thủ chủ chốt này.

U.23 Malaysia vẫn có sao nhập tịch, HLV bí mật đến Bangkok ‘do thám’ U.23 Việt Nam đấu Lào- Ảnh 3.

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Malaysia chính thức dự SEA Games 33

Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

Trong khi đó, theo chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zakaria Rahim, việc bóng đá trẻ nước này ở các cấp đội tuyển từ U.17, U.19 và U.23 đều không giành vé dự các vòng chung kết giải châu Á, đã khiến tình hình trở nên "càng tệ hại, cần phải được cải tổ ngay lập tức". 

Bên cạnh các đội trẻ, đội tuyển Malaysia dù đang đứng đầu ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cũng có khả năng rất lớn sắp bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu, khiến cũng có thể vắng mặt. Qua đó, đẩy bóng đá Malaysia rơi vào tình huống cực kỳ tệ hại.

Lào tiến bộ vượt bậc, U.23 Việt Nam ‘thoát hiểm’ nhờ Đình Bắc

Mọi trông đợi hiện nay vào đội U.23 Malaysia dự SEA Games 33 có thể tìm lại chút niềm tin, nhưng các CLB lại không ủng hộ FAM, có khả năng rút cầu thủ tốt nhất trở về thi đấu các giải trong nước đã làm phức tạp hơn tình hình. 

SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả quân, HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia đến nay hoàn toàn bị động trong vấn đề này.

Tin liên quan

Sân Rajamangala được cải tạo hơn 100 tỉ đồng vẫn dính một loạt trục trặc nghiêm trọng

Sân Rajamangala được cải tạo hơn 100 tỉ đồng vẫn dính một loạt trục trặc nghiêm trọng

Theo phóng viên Suradet Aphaiwong của kênh TNN (Thái Lan) phản ảnh trên tài khoản mạng xã hội Facebook, chỉ trích sân Rajamangala dù được cải tạo với ngân sách tới 125 triệu baht (hơn 100 tỉ đồng), nhưng đã xảy ra nhiều sự cố trong ngày 3.12.

Truyền thông Malaysia mô tả cực kỹ Đình Bắc, nhận xét bất ngờ về U.23 Việt Nam

U.23 Thái Lan được Madam Pang thưởng nóng, HLV Thawatchai tiết lộ từng sợ thua Đông Timor

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Malaysia SEA Games 33 U.23 Việt Nam bóng đá nam SEA Games Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận