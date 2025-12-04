Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam giá trị 88,7 tỉ đồng cao nhất SEA Games 33, U.23 Indonesia ngậm ngùi

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2025 09:39 GMT+7

Theo CNN Indonesia, đội U.23 nước này phải ngậm ngùi xếp thứ 2 trong danh sách các đội có giá trị cao nhất tại SEA Games 33 do Transfermarkt thống kê, khi U.23 Việt Nam với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có giá trị cao nhất.

U.23 Việt Nam hơn U.23 Indonesia nhờ 2 ngôi sao Đình Bắc và Văn Khang

Thống kê của Transfermarkt về các đội dự môn bóng đá nam SEA Games 33, cho thấy toàn đội hình của U.23 Việt Nam được định giá hơn 3,3 triệu USD (khoảng 88,7 tỉ đồng). Transfermarkt là trang web chuyên về giá trị thị trường, lịch sử, chuyển nhượng và thống kê bóng đá thế giới.

U.23 Việt Nam giá trị 88,7 tỉ đồng cao nhất SEA Games 33, U.23 Indonesia ngậm ngùi- Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không chỉ là cầu thủ xuất sắc ở U.23 Việt Nam trong trận ra quân tại SEA Games 33, mà còn là cầu thủ có giá trị cao nhất cùng với đội trưởng Khuất Văn Khang

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, đội U.23 Indonesia triệu tập nhiều ngôi sao nhập tịch từ Hà Lan và đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng lại là đội có giá trị cao thứ 2 tại SEA Games 33, khi được định giá khoảng 87,2 tỉ đồng. 

Transfermarkt định giá U.23 Indonesia ở thời điểm đội bóng này vẫn còn cầu thủ Marselino Ferdinan, đang thi đấu cho CLB AS Trencin tại Slovakia. Nhưng đến ngày 4.12, Marselino Ferdinan đã chính thức rút lui không thi đấu tại SEA Games 33 do vừa gặp chấn thương, HLV Indra Sjafri đã gọi cầu thủ ít tên tuổi Rifqi Ray vào thay thế.

U.23 nhọc nhằn thắng Lào, Đình Bắc quyết tâm ‘8 ngày sau sẽ khác’

Vắng mặt Marselino Ferdinan, cầu thủ được định giá chuyển nhượng có giá trị 175.000 USD (khoảng 4,6 tỉ đồng), theo Transfermarkt, qua đó cũng khiến giá trị đội U.23 Indonesia giảm xuống và thua càng xa đội U.23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, U.23 Việt Nam được xem cũng có 2 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng tốp đầu ở SEA Games 33 là đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, khi cả 2 đều được Transfermarkt định giá lên tới 315.000 USD (khoảng 8,2 tỉ đồng)/cầu thủ, dù họ đang thi đấu ở giải trong nước V-League.

U.23 Indonesia hiện có 2 cầu thủ có giá trị cao có thể so sánh với Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc, là tiền vệ nhập tịch Ivar Jenner có giá trị tương đương (khoảng 8,2 tỉ đồng), và hậu vệ Muhammad Ferarri thấp hơn đôi chút, khoảng 7,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, toàn đội U.23 Thái Lan chủ nhà SEA Games 33, chỉ được định giá khoảng 52,3 tỉ đồng, thua xa hai đội U.23 Việt Nam và Indonesia, vì thành phần của "Voi chiến" trẻ được triệu tập thi đấu không có cầu thủ nào thực sự nổi bật và đang thi đấu ở đội 1 các CLB tại giải Thai League.

Dù có giá trị thấp so với U.23 Việt Nam và Indonesia, U.23 Thái Lan đã có trận ra quân ngày 3.12 ở môn bóng đá nam SEA Games 33 đầy ấn tượng, khi thắng đậm U.23 Timor Leste tỷ số tới 6-1 ở bảng A. 

Trong khi U.23 Việt Nam chỉ thắng sít sao U.23 Lào tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo giá trị cao nhất SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc. Còn U.23 Indonesia phải đến ngày 8.12 mới thi đấu trận ra quân ở bảng C gặp U.23 Philippines tại Chiangmai.

Theo CNN Indonesia, 3 đội U.23 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, sẽ là các ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc tranh chấp giành chiếc HCV ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

