Thể thao SEA Games 33

Bóng đá nam SEA Games 33 bất ngờ thay đổi, U.23 Indonesia trở tay không kịp?

Giang Lao
Giang Lao
28/11/2025 10:28 GMT+7

Ngày 28.11, HLV Indra Sjafri công bố danh sách 23 cầu thủ U.23 Indonesia dự SEA Games 33, nhưng lại chưa biết việc ban tổ chức bất ngờ rút đội Singapore cùng bảng C để chuyển lên bảng A thay thế đội Campuchia rút lui.

U.23 Indonesia vẫn chuẩn bị cho trận gặp Singapore…

Phát biểu trong ngày công bố danh sách 23 cầu thủ U.23 Indonesia dự SEA Games 33, HLV Indra Sjafri cho biết: "Toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân (vào ngày 5.12 gặp đội U.23 Singapore, như lịch thi đấu cũ), sau khi đã kết thúc tốt đẹp đợt tập luyện tại sân Madya ở Jakarta. Chúng tôi sẽ đến Chiang Mai (Thái Lan) vào ngày 28.11 với một nhóm cầu thủ đầu tiên, sau đó là phần còn lại của toàn đội".

Bóng đá nam SEA Games 33 bất ngờ thay đổi, U.23 Indonesia trở tay không kịp?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ thuận lợi sau khi lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 thay đổi, trong khi U.23 Indonesia sẽ bất lợi

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mặc dù vậy, với việc thay đổi bảng đấu và lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 vừa xảy ra, chưa rõ đội U.23 Indonesia có thay đổi lịch trình của mình hay không, theo CNN Indonesia.

Theo đó, trước việc đội Campuchia chính thức rút lui vì lý do an ninh, ban tổ chức SEA Games 33 đã họp khẩn vào ngày 27.11 và đi đến quyết định là không tổ chức bốc thăm lại, thông qua quyết định điều chỉnh bằng cách đưa đội U.23 Singapore từ bảng C, cũng là đội nằm nhóm hạt giống thứ 4, lên bảng A cùng đội chủ nhà U.23 Thái Lan và U.23 Timor Leste.

Các bảng đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 33 vì thế cũng chính thức thay đổi, với bảng A là U.23 Thái Lan, U.23 Timor Leste và U.23 Singapore. Bảng B là U.23 Việt Nam, U.23 Lào và U.23 Malaysia. Bảng C còn 3 đội là U.23 Indonesia, U.23 Myanmar và U.23 Philippines.

U.23 Campuchia rút lui, giờ thi đấu U.23 Việt Nam có ảnh hưởng?

Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất cũng được điều chỉnh, cụ thể như sau:

Bảng A (các trận đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với trận ra quân U.23 Thái Lan gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; U.23 Singapore gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và U.23 Thái Lan gặp U.23 Singapore ngày 11.12.

Bảng B (các trận đều diễn ra lúc 16 giờ trên sân Rajamangala tại Bangkok), với U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào ngày 3.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 6.12; và U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12.

Bảng C (các trận đều diễn ra lúc 18 giờ trên sân 700th Anniversary ở TP.Chiang Mai), với U.23 Myanmar gặp U.23 Philippines ngày 5.12; U.23 Philippines gặp U.23 Indonesia ngày 8.12; và U.23 Indonesia gặp U.23 Myanmar ngày 12.12.

Theo lịch đấu mới này, đội U.23 Indonesia sẽ gặp bất lợi chút ít so với hai đối thủ U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh HCV, khi phải đấu liên tục 2 trận liền ở vòng bảng từ ngày 8.12. Nếu vào bán kết, họ cũng có ít ngày nghỉ hơn so với hai đối thủ trên.

Với bảng đấu và lịch thi đấu thay đổi, nhưng vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 vẫn không thay đổi quy định thi đấu, với 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết.

U.23 Indonesia công bố danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33, với 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đều có mặt là tiền đạo Mauro Zijlstra (của CLB FC Volendam), tiền vệ Ivar Jenner (FC Utrecht), hậu vệ Dion Markx (TOP Oss), cả 3 đều là người gốc Hà Lan. Ngoài ra là tiền đạo ngôi sao Marselino Ferdinan từ CLB AS Trencin ở Slovakia cũng góp mặt.

Bên cạnh đó, các cầu thủ nhập tịch góp mặt lâu nay như tiền đạo Jens Raven, Rafael Struick, và các cầu thủ bản xứ nổi bật như Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Toni Firmansyah, Hokky Caraka... cũng đều có tên. Chỉ có sự vắng mặt bất ngờ của cầu thủ Arkhan Fikri do chấn thương.

