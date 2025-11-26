Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thái Lan dập tắt tin đồn Campuchia bỏ SEA Games 33, U.23 Việt Nam đấu sân Thammasat?

Giang Lao
Giang Lao
26/11/2025 11:16 GMT+7

Tin đồn đoàn thể thao Campuchia bỏ SEA Games 33 đã bị dập tắt, khi Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit xác nhận, điều này không bao giờ xảy ra. Trong khi, có tin U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân Thammasat ở Bangkok thay vì Songkhla.

SEA Games 33 vẫn có đoàn Campuchia, tiết lộ sân đấu mới của U.23 Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan ngày 25.11, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, Thana Chaiprasit khẳng định: "Những tin đồn trên mạng xã hội liên quan đoàn thể thao Campuchia hủy bỏ không tham dự SEA Games 33 là không đúng sự thật. Họ vẫn có mặt tham dự cuộc họp chính thức và đăng ký VĐV thi đấu vào ngày 1.12 tới đây như thường lệ".

Thái Lan dập tắt tin đồn Campuchia bỏ SEA Games 33, U.23 Việt Nam đấu sân Thammasat? - Ảnh 1.

SEA Games 33 liên tục nóng với nhiều vấn đề như thể thao Campuchia có tham dự hay không và xét nghiệm giới tính VĐV

Ảnh: Chụp màn hình thairath

Cũng theo ông Thana Chaiprasit: "Đây là những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trước SEA Games 33. Tất cả đều là sự bịa đặt. Trưởng đoàn thể thao Campuchia sẽ tham dự cuộc họp SEA Games 33 với các quốc gia thành viên và chính thức đăng ký các VĐV. Do đó, tin đồn Campuchia sẽ rút khỏi đại hội là hoàn toàn sai sự thật".

Ông Thana Chaiprasit khẳng định, SEA Games 33 sẽ được tổ chức theo đúng lịch trình, với các quốc gia thành viên xác nhận tham dự theo đúng quy trình và phối hợp với nước chủ nhà chuẩn bị công tác an ninh, quản lý thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đoàn thể thao Campuchia trước đó đã xác nhận việc tham dự SEA Games 33, và dự kiến sẽ tham gia tranh tài ở 21 môn thể thao, nhưng có 2 môn gồm muaythai và billiards sẽ không tham gia. 

Chính việc thể thao Campuchia xác nhận không tham dự 2 môn thể thao này, đã dẫn đến các tin đồn rằng giới chức thể thao Campuchia cũng có thể sẽ rút không tham dự tất cả các môn thể thao còn lại, và dẫn đến việc không tham dự SEA Games 33.

Tuy nhiên, với sự xác nhận của Trưởng đoàn thể thao Thái Lan, Thana Chaiprasit, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra, và dập tắt mọi tin đồn sai sự thật hiện nay.

Thái Lan dập tắt tin đồn Campuchia bỏ SEA Games 33, U.23 Việt Nam đấu sân Thammasat? - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) có thể sẽ bị dời địa điểm thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena (Malaysia), việc lũ lụt đang diễn ra rất nghiêm trọng ở tỉnh Songkhla, nơi có sân vận động Tinsulanon tổ chức các trận đấu bóng đá nam ở bảng B SEA Games 33, khiến có khả năng rất lớn ban tổ chức phải thay đổi địa điểm thi đấu.

"Nếu phải thay đổi địa điểm tổ chức các trận bóng đá nam ở bảng B SEA Games 33, khả năng lớn sẽ dời về Bangkok và tổ chức ở 1 trong 2 sân gồm Rajamangala hay Thammasat. Tuy nhiên, rất có thể đó là sân Thammasat, gần Bangkok và có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi", Zulhelmi Zainal Azam cho biết.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 33, sân Rajamangala tổ chức các trận ở bảng A có đội chủ nhà U.23 Thái Lan, và tổ chức các trận bán kết và chung kết. 

Trong khi U.23 Việt Nam nằm ở bảng B có U.23 Malaysia và U.23 Lào, theo lịch ban đầu sẽ thi đấu tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla. Nhưng nay do tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng tại đây, sân đấu này đã bị ngập nước đã nhiều ngày nay cực khó đảm bảo điều kiện thi đấu, trong khi chỉ còn chưa tới 9 ngày nữa là tổ chức trận mở màn bảng đấu (U.23 Việt Nam gặp U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12).

Do đó, theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam cũng như báo chí Thái Lan, như trang Main Stand xác nhận, gần như chắc chắn ban tổ chức SEA Games 33 sẽ đổi địa điểm thi đấu ở bảng B môn bóng đá nam từ sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla về sân Thammasat (khả năng lớn nhất).

Sân Thammasat cũng là một địa điểm quen thuộc, khi đội tuyển Việt Nam đã từng đến đây thi đấu. Đây là sân vận động đa năng tại thành phố Rangsit, Pathum Thani, Thái Lan. Hiện tại, sân vận động này chủ yếu được sử dụng cho các trận đấu bóng đá. Sân có sức chứa 25.000 người, nằm trong khuôn viên Rangsit của Đại học Thammasat, gần Bangkok.

