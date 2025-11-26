Vật SEA Games có VAR nhưng bị cắt giảm hạng cân, mỏ vàng của Việt Nam bị ảnh hưởng cực lớn

Thái Lan cắt giảm khủng khiếp hạng cân môn vật

SEA Games 33 sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn khi số hạng cân vật giảm từ 30 xuống còn 12. Vì thế, mục tiêu huy chương của đội tuyển vật Việt Nam giảm gần một nửa so với hai năm trước. Sự cắt giảm này đang gây ra nhiều lo ngại cho các VĐV và ban huấn luyện. Các đô vật Việt Nam đã giành tổng cộng 17 HCV trong tổng số 18 hạng cân tại SEA Games 31 và 13 HCV trong tổng số 30 hạng cân tại SEA Games 32. Tại giải vô địch Đông Nam Á ở Singapore hồi tháng 5, đội tuyển vật đã giành tới 24 HCV. Đó là một kết quả tuyệt vời khẳng định vị thế số 1 tại Đông Nam Á của vật Việt Nam.

Các HLV Nguyễn Văn Chúc, Trần Thế Anh, Bùi Tuấn Anh và 8 đô vật nam sẽ tham gia SEA Games 33 gồm Phạm Như Duy (57 kg), Nguyễn Hữu Định (65 kg), Cấn Tất Dự (74kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg) của vật cổ điển và Bùi Mạnh Hùng (67 kg), Nguyễn Công Mạnh (77 kg), Nghiêm Đình Hiếu (87 kg) và Nguyễn Minh Hiếu (97 kg) của vật tự do ẢNH: KHẢ HÒA

Thế nhưng tại kỳ SEA Games tới đây trên đất Thái Lan (theo lịch dự kiến môn vật sẽ tranh vào 3 ngày cuối cùng 17-19.11 ở Songkhla), chủ nhà đã cắt giảm thế mạnh của nhiều nước, trong đó ảnh hưởng nhất là Việt Nam. Từ 30 hạng cân của 2 năm trước giờ chỉ còn 12 hạng cân (gồm 4 vật cổ điển, 4 vật tự do nam và 4 vật tự do nữ). Nhiều thế mạnh mà Việt Nam từng giành HCV rất ngọt ngào như 2 hạng cân 50 và 59 kg nữ vật tự do hay 55, 60 và 72 kg vật cổ điển tại SEA Games 32 bị cắt một cách thẳng tay. Chính sự sụt giảm hạng cân này khiến cuộc cạnh tranh sẽ trở nên gay gắt và khó lường hơn. Bởi ngoài việc cắt bớt thế mạnh của Việt Nam và Indonesia là 2 quốc gia mạnh nhất ở môn vật, người Thái sẽ nhắm vào những hạng cân mà họ có hy vọng để phát huy lợi thế chủ nhà nhằm gây ảnh hưởng tâm lý đến các đối thủ.

Chuyên gia người Mỹ thị phạm các buổi tập cho đội vật tự do nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Theo HLV Nguyễn Văn Chúc và Bùi Tuấn An, hiện tại một số nước đã và đang chủ trương nhập tịch, đưa thêm những "dòng máu" mới vào, sẽ tăng thêm cơ hội ở một vài hạng cân mà họ tham gia. Một số đô vật "lạ" của Philippines, Indonesia và Campuchia đã bắt đầu xuất hiện. Điều này chắc chắn sẽ gây khó không ít cho đội tuyển vật Việt Nam. Các HLV nhận xét: "Việc tranh chấp thành tích sẽ ngày càng khó khăn. Đối thủ mạnh lên về nhiều mặt trong khi chúng ta lại bị khống chế nội dung tham gia nên cuộc chiến sắp tới rất gian nan. Các kỳ đại hội gần đây, vật luôn dành từ 2/3 số huy chương trở lên. Nhưng lần này, chỉ tiêu của chúng tôi chỉ là gần một nửa, nghĩa là chỉ 5-6 HCV, cố gắng giữ vị thế tốp đầu".

HLV Nguyễn Văn Chúc bám sát chỉ dẫn từng động tác cho VĐV ẢNH: KHẢ HÒA

Những niềm hy vọng vàng, mục tiêu là ASIAD

Cho dù bị ảnh hưởng nặng bởi sự cắt giảm hạng cân, nhưng các HLV và VĐV vẫn tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao. Điều này thấy rõ trong các buổi tập của 3 đội vật tự do nam, nữ và vật cổ điển tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao (Nhổn) vào những ngày cuối tuần qua. Từ những người đã giành HCV của kỳ SEA Games trước như chị em người Huế Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hay Cấn Tất Dự của môn vật tự do đến những người đã đoạt HCB ở Campuchia như Nghiêm Đình Hiếu, Bùi Mạnh Hùng của vật cổ điển. Hay những nhân tố mới như Phạm Như Duy (hạng 57 kg vật tự do) đều thể hiện sự quyết tâm, khát khao thể hiện và trui rèn cho mình một tâm lý ổn định khi bước ra đấu trường cam go sắp tới.

Đội tuyển nữ tăng cường độ tập luyện mỗi ngày ẢNH: KHẢ HÒA

Họ đều là những niềm hy vọng vàng của đội tuyển vật Việt Nam. Thuận lợi là cả 12 đô vật đều được tập huấn kỹ lưỡng thời gian qua dưới sự chỉ bảo tận tâm của các HLV Nguyễn Văn Chúc, Tạ Ngọc Tân, Nguyễn Thế Anh, Bùi Tuấn Anh, Trần Văn Sơn. Đặc biệt đội vật tự do nữ có chuyên gia người Mỹ Bill Sullival giúp cho các cô gái Việt Nam cải thiện rõ rệt về thể lực, kỹ năng và chiến thuật thi đấu. Họ ngày càng trở nên tự tin, bản lĩnh hơn, luôn có sự tập trung cao và tiếp cận từng trận đấu tốt. Ban huấn luyện đội tuyển kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ từ SEA Games này để quyết hướng đến thành tích ở ASIAD năm 2026 tại Nhật Bản.

Các VĐV tập luyện rất hăng say ẢNH: KHẢ HÒA

Tại SEA Games ở Thái Lan 18 năm trước, đô vật Lê Duy Hợi từng bị xử thua tức tưởi tại nhà thi đấu ở Nakhon Ratchasima. Dù áp đảo và ra đòn liên tục ghi điểm nhưng cuối cùng anh phải ngậm ngùi nhận HCB. Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng thể thao thành tích cao Cục TDTT Việt Nam cho biết: "Chuyện đó sẽ không thể xảy ra ở SEA Games lần này hay các giải thi đấu quốc tế vì cách chấm điểm của vật bây giờ đã số hóa, bằng máy chính xác. Các VĐV rất thuận lợi để thể hiện năng lực của mình vì vật có cả VAR nên rất công bằng. Chỉ sau 2 giây mà không tấn công hoặc có biểu hiện chạy lòng vòng là bị nhắc nhở và sau đó tái phạm là trừ điểm. Các điểm số được thể hiện rất rõ ràng. Vì vậy xem vật bây giờ rất hay vì các VĐV phải liên tục tấn công và ra đòn để chế ngự đối phương".