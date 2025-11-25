Thủ môn U.23 Thái Lan cầu cứu vì lũ lụt nghiêm trọng: ‘Cha mẹ tôi bị mắc kẹt, mất liên lạc…’

Ngôi sao của U.23 Thái Lan lo lắng tột độ

Ngày 25.11, trên trang cá nhân, thủ môn Phosaman của đội U.23 Thái Lan gửi lời cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Anh viết: "Ba đêm nay, tôi không thể liên lạc với người nhà. Không ai có thể tiếp cận đến khu vực này. Cha mẹ tôi đang mắc kẹt trong nhà. Cha tôi vốn không khỏe và mắc bệnh. Tôi cần giúp đỡ gấp". Thủ môn sinh năm 2003 còn chia sẻ số điện thoại cá nhân và địa chỉ cụ thể để các cơ quan chức năng dễ dàng hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, trong buổi phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển U.23 Thái Lan tại Bangkok, Phosaman tiếp tục cầu cứu: "Có lẽ đã là ngày thứ 4 rồi, và nước khá cao, đang dâng lên đến tầng hai. Tôi muốn nhờ chính quyền giúp đỡ. Tôi đã nhận được sự động viên và số điện thoại liên lạc cứu hộ, vì vậy tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Hiện tại, gia đình tôi đang không có điện và thiếu lương thực. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là gửi tin nhắn động viên. Tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn, mạnh mẽ".

Phosaman chơi rất hay tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhiều khả năng bắt chính tại SEA Games 33. Anh sinh ra và lớn lên ở tỉnh Songkhla ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tỉnh Songkhla ngập lụt diện rộng do mưa lớn và triều cường kết hợp ẢNH: THAIRATH

Ban tổ chức SEA Games 33 cần khẩn trương

Tính đến ngày 25.11, tình hình lũ lụt tại tỉnh Songkhla, địa điểm thi đấu của 10 môn thể thao tại SEA Games 33, vẫn đang rất phức tạp. Kể từ ngày 19 đến giờ, mưa vẫn liên tục trút xuống. Hàng nghìn người dẫn vâng đang mắc kẹt tại nơi cư trú, không thể di dời và rơi vào tình trạng đói, rét, mất điện. Nhiều tuyến đường lớn ở tỉnh Songkhla bị chia cắt, rất nhiều hành khách bị mắc kẹt ở sân bay. Ban tổ chức SEA Games 33 đang khẩn trương xem xét việc di dời địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại tỉnh Songkhla, trong đó có bảng B môn bóng đá nam. Vì thế, đội U.23 Việt Nam có thể được thi đấu tại Bangkok.

Quyết định này có thể được đưa ra trong 1, 2 ngày nữa. Giới truyền thông Thái Lan đang không hài lòng với sự chậm trễ từ ban tổ chức. Tuntat Vinitmanon, PV đài Thairath, chia sẻ với PV Thanh Niên: "Tôi ước gì mọi quyết định được đưua ra nhanh hơn. Lẽ ra Songkhla phải rõ ràng về việc liệu SEA Games sẽ bị hủy bỏ hay vẫn tiếp tục do lũ lụt nghiêm trọng. Sự chậm chạp này ảnh hưởng đến kế hoạch của cả du khách, phóng viên, nhà báo Thái Lan lẫn nước bạn. Theo tôi, các kế hoạch thi đấu ở Songkhla nên bị hủy bỏ. Thay vào đó, các môn nên được tổ chức tại Bangkok, Chonburi hoặc Chiang Mai".



