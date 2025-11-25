Nóng: Lũ lụt kinh hoàng, Thái Lan xem xét gấp dời sân thi đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games

Theo Ball Thai, Cơ quan Thể thao Thái Lan, với tư cách là đơn vị tổ chức SEA Games, đang xem xét việc di dời địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam. Bởi chỉ còn 9 ngày nữa, trận đầu tiên của bảng giữa đội U.23 Việt Nam và Lào sẽ được diễn ra (4.12). Trong khi đó, mưa ở tỉnh Songkhla vẫn đang tiếp diễn, tình trạng ngập lụt có khả năng trở nên nghiêm trọng hơn. Có thể chỉ trong 1, 2 ngày nữa, quyết định dời địa điểm thi đấu sẽ được đưa ra.

Tình hình lũ lụt ở Thái Lan khá nghiêm trọng ẢNH: THAIRATH



Tất cả kênh truyền hình tại Thái Lan lúc này đều cập nhật tình hình lũ lụt tại Songkhla nói riêng và miền Nam Thái Lan nói chung

Hiện tại, sân vận động Tinsulanon, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng B vẫn an toàn nhưng khó lòng đảm bảo chất lượng thi đấu. Ngày 25.11, những cơn mưa nặng hạt kéo dài vẫn đổ xuống tỉnh Songkhla, cộng thêm thủy triều lên cao khiến tình hình lũ lụt càng trở nên nghiêm trọng. Hàng nghìn người dẫn vâng đang mắc kẹt tại nơi cư trú, không thể di dời và rơi vào tình trạng đói, rét, mất điện. Nhiều tuyến đường lớn ở tỉnh Songkhla bị chia cắt, rất nhiều hành khách bị mắc kẹt ở sân bay. Tình hình này cho thấy khâu chuẩn bị cho SEA Games chắc chắn bị ảnh hưởng nặng.