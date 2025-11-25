Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Lũ lụt kinh hoàng, Thái Lan xem xét gấp dời sân thi đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
25/11/2025 15:10 GMT+7

Tình hình lũ lụt ở tỉnh Songkhla vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khiến ban tổ chức SEA Games 33 đang tính đến chuyện dời địa điểm thi đấu của đội U.23 Việt Nam sang nơi khác.

Theo Ball Thai, Cơ quan Thể thao Thái Lan, với tư cách là đơn vị tổ chức SEA Games, đang xem xét việc di dời địa điểm thi đấu bảng B môn bóng đá nam. Bởi chỉ còn 9 ngày nữa, trận đầu tiên của bảng giữa đội U.23 Việt Nam và Lào sẽ được diễn ra (4.12). Trong khi đó, mưa ở tỉnh Songkhla vẫn đang tiếp diễn, tình trạng ngập lụt có khả năng trở nên nghiêm trọng hơn. Có thể chỉ trong 1, 2 ngày nữa, quyết định dời địa điểm thi đấu sẽ được đưa ra.

Nóng: Lũ lụt kinh hoàng, Thái Lan xem xét gấp dời sân thi đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games- Ảnh 1.

Tình hình lũ lụt ở Thái Lan khá nghiêm trọng

ẢNH: THAIRATH

Nóng: Lũ lụt kinh hoàng, Thái Lan xem xét gấp dời sân thi đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games- Ảnh 2.

Tất cả kênh truyền hình tại Thái Lan lúc này đều cập nhật tình hình lũ lụt tại Songkhla nói riêng và miền Nam Thái Lan nói chung

Hiện tại, sân vận động Tinsulanon, nơi diễn ra các trận đấu ở bảng B vẫn an toàn nhưng khó lòng đảm bảo chất lượng thi đấu. Ngày 25.11, những cơn mưa nặng hạt kéo dài vẫn đổ xuống tỉnh Songkhla, cộng thêm thủy triều lên cao khiến tình hình lũ lụt càng trở nên nghiêm trọng. Hàng nghìn người dẫn vâng đang mắc kẹt tại nơi cư trú, không thể di dời và rơi vào tình trạng đói, rét, mất điện. Nhiều tuyến đường lớn ở tỉnh Songkhla bị chia cắt, rất nhiều hành khách bị mắc kẹt ở sân bay. Tình hình này cho thấy khâu chuẩn bị cho SEA Games chắc chắn bị ảnh hưởng nặng.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam cần 'quân xanh' cực mạnh để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam cần 'quân xanh' cực mạnh để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam gần như bỏ trống trận địa giao hữu trong năm 2025, với vỏn vẹn 1 trận đấu 'thử lửa'.

'Người đàn ông thép' Nguyễn Thành Công nhận nhiệm vụ giải cứu PVF-CAND

U.17 Việt Nam: Chiến thắng 14-0 và chuyện về thế hệ bị quên lãng

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận