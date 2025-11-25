Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Người đàn ông thép' Nguyễn Thành Công nhận nhiệm vụ giải cứu PVF-CAND

Hồng Nam
Hồng Nam
25/11/2025 11:15 GMT+7

Sáng 25.11, CLB PVF-CAND đã tổ chức buổi lễ công bố tân HLV trưởng Nguyễn Thành Công.

CLB PVF-CAND thay 'tướng'

CLB PVF-CAND đã trở thành đội bóng thứ sáu tại V-League 2025 - 2026 thay HLV trưởng, khi chia tay Thạch Bảo Khanh để bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công ngồi vào "ghế nóng".

HLV Nguyễn Thành Công được biết đến với phong cách kỷ luật, đề cao tính tổ chức và sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Ông chú trọng xây dựng đội hình thi đấu gắn kết, phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh.

Ông Nguyễn Thành Công bắt đầu nghiệp cầm quân từ công tác đào tạo trẻ tại SLNA, Viettel và Đà Nẵng. Năm 2018, ông đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi giúp CLB Sài Gòn trụ hạng. Sau đó, ông lần lượt làm HLV trưởng Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

HLV Nguyễn Thành Công ra mắt PVF-CAND: Quyết tâm trụ hạng! - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thành Công gia nhập CLB PVF-CAND

ẢNH: CLB PVF-CAND

Đỉnh cao sự nghiệp của HLV Thành Công diễn ra trong giai đoạn nắm quyền ở CLB Hà Tĩnh (2021 - 2025). Dù huấn luyện đội bóng có thực lực tầm trung, nhưng con trai của HLV tài danh Nguyễn Thành Vinh vẫn giúp CLB Hà Tĩnh liên tục đua tranh ở nhóm đầu. Mùa trước, Hà Tĩnh trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bất bại cả lượt đi (sau CLB Hà Nội ở mùa 2018), sau đó cán đích ở vị trí thứ 5. 

HLV Nguyễn Thành Công chia tay CLB Hà Tĩnh cuối mùa 2024 - 2025, sang Nhật Bản "tu nghiệp" huấn luyện. 

Trong thời gian huấn luyện CLB Hà Tĩnh, chiến lược gia xứ Nghệ đã "liệu cơm gắp mắm" tài tình. Với ông Công, chỉ cần đặt vào đúng chỗ, mọi cầu thủ đều có giá trị, đóng góp cho tập thể theo cách riêng. 

Từng có thời, CLB Hà Tĩnh bị gọi vui là... "Hòa Tĩnh", bởi hòa quá nhiều ở V-League. Nhưng đó cũng là chất gai góc của đội bóng này. Mỗi cá nhân cầu thủ có thể không hay, nhưng khi lắp ghép lại, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công khó bị đánh bại. 

Đó là tập thể mà chiến lược gia xứ Nghệ nói rằng "có ý thức nghề nghiệp cao và đoàn kết đi cùng nhau".

Trở thành HLV trưởng PVF-CAND, HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng giúp đội trụ hạng. PVF-CAND mới giành 8 điểm sau 11 trận, đứng hạng 13. Với lực lượng trẻ trung, hầu hết lần đầu đá V-League, PVF-CAND đang nỗ lực thích nghi với sân chơi vốn đòi hỏi độ quái, kinh nghiệm nhiều hơn. 

Với chiến lược gia giỏi "chữa cháy" như ông Thành Công, PVF-CAND muốn trở lại nhóm an toàn. Trận ra mắt của ông Công diễn ra ngày 1.2.2026, khi đội tiếp đón CLB Công an TP.HCM trên sân nhà PVF. 

Khám phá thêm chủ đề

PVF-CAND Nguyễn Thành Công Trụ hạng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận