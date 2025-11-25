'Người đàn ông thép' Nguyễn Thành Công nhận nhiệm vụ giải cứu PVF-CAND

CLB PVF-CAND thay 'tướng'

CLB PVF-CAND đã trở thành đội bóng thứ sáu tại V-League 2025 - 2026 thay HLV trưởng, khi chia tay Thạch Bảo Khanh để bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công ngồi vào "ghế nóng".

HLV Nguyễn Thành Công được biết đến với phong cách kỷ luật, đề cao tính tổ chức và sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Ông chú trọng xây dựng đội hình thi đấu gắn kết, phòng ngự chủ động và chuyển trạng thái nhanh.

Ông Nguyễn Thành Công bắt đầu nghiệp cầm quân từ công tác đào tạo trẻ tại SLNA, Viettel và Đà Nẵng. Năm 2018, ông đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi giúp CLB Sài Gòn trụ hạng. Sau đó, ông lần lượt làm HLV trưởng Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

HLV Nguyễn Thành Công gia nhập CLB PVF-CAND ẢNH: CLB PVF-CAND

Đỉnh cao sự nghiệp của HLV Thành Công diễn ra trong giai đoạn nắm quyền ở CLB Hà Tĩnh (2021 - 2025). Dù huấn luyện đội bóng có thực lực tầm trung, nhưng con trai của HLV tài danh Nguyễn Thành Vinh vẫn giúp CLB Hà Tĩnh liên tục đua tranh ở nhóm đầu. Mùa trước, Hà Tĩnh trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bất bại cả lượt đi (sau CLB Hà Nội ở mùa 2018), sau đó cán đích ở vị trí thứ 5.



HLV Nguyễn Thành Công chia tay CLB Hà Tĩnh cuối mùa 2024 - 2025, sang Nhật Bản "tu nghiệp" huấn luyện.

Trong thời gian huấn luyện CLB Hà Tĩnh, chiến lược gia xứ Nghệ đã "liệu cơm gắp mắm" tài tình. Với ông Công, chỉ cần đặt vào đúng chỗ, mọi cầu thủ đều có giá trị, đóng góp cho tập thể theo cách riêng.

Từng có thời, CLB Hà Tĩnh bị gọi vui là... "Hòa Tĩnh", bởi hòa quá nhiều ở V-League. Nhưng đó cũng là chất gai góc của đội bóng này. Mỗi cá nhân cầu thủ có thể không hay, nhưng khi lắp ghép lại, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công khó bị đánh bại.

Đó là tập thể mà chiến lược gia xứ Nghệ nói rằng "có ý thức nghề nghiệp cao và đoàn kết đi cùng nhau".

Trở thành HLV trưởng PVF-CAND, HLV Nguyễn Thành Công được kỳ vọng giúp đội trụ hạng. PVF-CAND mới giành 8 điểm sau 11 trận, đứng hạng 13. Với lực lượng trẻ trung, hầu hết lần đầu đá V-League, PVF-CAND đang nỗ lực thích nghi với sân chơi vốn đòi hỏi độ quái, kinh nghiệm nhiều hơn.

Với chiến lược gia giỏi "chữa cháy" như ông Thành Công, PVF-CAND muốn trở lại nhóm an toàn. Trận ra mắt của ông Công diễn ra ngày 1.2.2026, khi đội tiếp đón CLB Công an TP.HCM trên sân nhà PVF.