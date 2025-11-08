Nóng: Trận PVF-CAND bị hoãn 1 tiếng vì xe chở Thể Công Viettel bị tắc trên cầu Thanh Trì

Xe của Thể Công Viettel đến sân muộn

Trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2025 - 2026 theo kế hoạch diễn ra lúc 18 giờ ngày 8.11 tại sân vận động PVF (Hưng Yên).

Tuy nhiên, theo thông tin của Báo Thanh Niên, cuộc so tài hoãn đến 19 giờ cùng ngày. Lý do là Thể Công Viettel chưa thể đến sân do tắc đường.

Do cầu Thanh Trì xảy ra vụ tai nạn giao thông, đến thời điểm hiện tại, xe chở Thể Công Viettel mới chớm qua được cầu. Dự kiến khoảng 30 phút nữa, thầy trò HLV Velizar Popov mới có thể đến sân.

BTC cho biết, CLB Thể Công Viettel gặp sự cố trên quãng đường di chuyển. Nên sau khi đánh giá tình hình, thống nhất với CLB PVF-CAND, BTC giải quyết định điều chỉnh giờ thi đấu.

Thể Công Viettel đến sân muộn ẢNH: MINH TÚ

Ngoài lý do tai nạn, lượng phương tiện đi cầu Vành đai 3, cầu Thanh Trì cũng tăng đột biến trong chiều nay (8.11), do ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tổ chức concert tại Vinhomes Ocean Park 3. Bởi vậy, chiếc xe chở đội Thể Công Viettel càng khó đến sân đúng giờ. Rất có thể, học trò ông Popov chỉ có ít phút khởi động khi đến sân PVF, để chuẩn bị kịp giờ cho cuộc so tài.

Trên bảng xếp hạng V-League, Thể Công Viettel đứng hạng ba với 18 điểm sau 9 trận, còn PVF-CAND đứng cuối bảng với 7 điểm sau 10 trận.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở bán kết Cúp quốc gia 2023 - 2024, nơi Thể Công Viettel vượt qua PVF-CAND trên chấm đá luân lưu nghẹt thở để vào chung kết.