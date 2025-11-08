Cầu thủ có chiều cao 'khủng' sáng cửa đá chính ở U.23 Việt Nam

Lựa chọn kỳ lạ ở U.23 Việt Nam

Trong danh sách triệu tập U.23 Việt Nam cho chuyến tập huấn và giao hữu tại Trung Quốc, trung vệ Đinh Quang Kiệt là lựa chọn kỳ lạ nhất.

Đinh Quang Kiệt từng được ông Kim triệu tập lên U.23 Việt Nam, trong thời gian chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025. Quang Kiệt bị loại trước hạn chốt danh sách, rồi tiếp tục không có tên khi U.23 Việt Nam lên danh sách đá vòng loại U.23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, bất ngờ Đinh Quang Kiệt được gọi lên... đội tuyển Việt Nam. Anh là trường hợp hiếm hoi bị loại khỏi U.23 Việt Nam, rồi lại lên đội tuyển quốc gia. Chỉ đá 2 trận gặp Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), nhưng với cầu thủ 18 tuổi, đó vẫn là trải nghiệm vô giá.

Trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: CLB HAGL

HLV Kim Sang-sik nhìn thấy điều đặc biệt ở Đinh Quang Kiệt. Chiều cao 1,96 m của trung vệ HAGL là "của báu" trong làng bóng đá Việt Nam. Sinh năm 2007 và mới lên V-League mùa trước, Đinh Quang Kiệt như viên ngọc thô cần mài giũa. Anh đã có sẵn chiều cao như món quà trời phú. Còn kỹ năng chơi bóng, tư duy và thể lực, đó đều là những yếu tố có thể cải thiện thông qua tập luyện. Chiến lược gia người Hàn Quốc "thăng cấp" cho Quang Kiệt lên đội tuyển Việt Nam, và lần này, tấm vé đá đội U.23 tiếp tục cho thấy niềm tin vững chãi của ông Kim.

Bản thân Đinh Quang Kiệt cũng đang nỗ lực chứng minh, anh có nhiều thứ, hơn là chỉ có chiều cao thuần túy. Cuộc trẻ hóa mạnh mẽ tại HAGL đang đưa nhiều "ngọc thô" ra ánh sáng, trong đó có trung vệ cao 1,96 m.

Mùa trước, Quang Kiệt dự bị cho Phạm Lý Đức. Trung vệ Lý Đức là quân bài quan trọng ở HAGL và được ông Kim tin tưởng ở U.23 Việt Nam. Còn mùa này, khi Lý Đức đã rời đi, Quang Kiệt thế chỗ đàn anh, trở thành miếng ghép tại hàng thủ đội bóng phố núi.

Đinh Quang Kiệt đã cùng Jairo Rodrigues tạo nên tuyến phòng ngự chắc chắn thứ 6 tại V-League, với 12 bàn thua sau 9 trận. HAGL đang đứng hạng 13 bởi hàng công kém cỏi (ghi bàn ít nhất giải), chứ không phải bởi hàng thủ.

Quang Kiệt (hàng sau, thứ hai từ trái sang) là nhân tố quan trọng của HAGL mùa này ẢNH: VPF

Đinh Quang Kiệt đá chính đủ 9 trận cho HAGL từ đầu giải (7 trận đá trọn vẹn 90 phút). Trung vệ 18 tuổi đá tròn vai, dù đôi lúc còn non dẫn tới phán đoán vị trí chưa chuẩn. Lối đá lăn xả, nhưng tranh chấp tỉnh táo (mới nhận 1 thẻ vàng sau 9 trận), cùng chiều cao quá lý tưởng để khóa chặt mọi đường bóng bổng đã biến Đinh Quang Kiệt thành trung vệ tin cậy.

Kinh nghiệm V-League có thể giúp các trung vệ trẻ "lột xác" nhanh, nhờ được so tài với các tiền đạo ngoại hoặc tuyển thủ quốc gia hàng tuần. Lý Đức chỉ cần nửa mùa giải ở HAGL để được gọi lên đội tuyển quốc gia, sau đó trở thành trụ cột U.23. Tại sao Đinh Quang Kiệt lại không thể?

Cạnh tranh vị trí

Quang Kiệt chiếm suất đá chính ở HAGL sau khi Lý Đức rời đi. Để rồi, trung vệ sinh năm 2007 đang đứng trước cơ hội "trời cho": chiếm chỗ của chính Lý Đức tại U.23 Việt Nam.

Lý Đức là hạt nhân trong hàng thủ ba người (cùng Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh) giúp U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và vượt vòng loại U.23 châu Á 2026.

Lối đá xông xáo, dũng mãnh cùng cái duyên ghi bàn bằng đầu giúp Lý Đức chiếm trọn niềm tin của ông Kim. Song, cục diện đang thay đổi, khi Lý Đức chuyển đến CLB CAHN. Tại đội bóng mới, trung vệ 22 tuổi không còn được đá chính.

Lý Đức mới ra sân 3 trận ở V-League mùa này ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lý Đức chỉ ra sân 3 trận từ đầu giải (1 trận đá chính), với tổng thời gian 97 phút. Ở CLB CAHN, Lý Đức chưa thể chen chân vào đội hình ba trung vệ vốn rất chắc chân với Adou Minh, Hugo Gomes và Trần Đình Trọng. Trong hệ thống phòng ngự đòi hỏi khả năng kiểm soát và triển khai bóng nhuần nhuyễn do HLV Alexandre Polking xây dựng, một trung vệ thuần thủ và còn quá trẻ như Lý Đức chưa thể có chỗ đứng.

Việc dự bị ở V-League có thể kéo lùi sự tự tin, cảm giác bóng và thể lực của cầu thủ trẻ. HLV Kim Sang-sik hiểu rõ điều đó, nên ông luôn nhấn mạnh, phong độ là thước đo hàng đầu để ông chọn nhân sự đá chính.

Trong khi Lý Đức phải cạnh tranh ở cuộc đua gần như... bất khả thi với những đàn anh vượt trội đẳng cấp, Đinh Quang Kiệt lại tiến bộ từng ngày và sẵn sàng thu hẹp cách biệt trình độ với đàn anh.

Lý Đức vẫn là ưu tiên, nhưng khi cán cân thi đấu ở V-League đang lệch hẳn về Quang Kiệt, có thể tin trung vệ cao gần 2 m sẽ tiến gần suất đá chính.