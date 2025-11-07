Đội hình U.23 Việt Nam cao nhất lịch sử: Hai ‘tòa tháp’ HAGL 1,91 m và 1,95 m, rất khủng!

Chiều cao ấn tượng của U.23 Việt Nam

Lực lượng U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc đã được HLV Kim Sang-sik hé lộ.

Toàn bộ lực lượng trẻ trung vừa được đôn lên đội tuyển quốc gia tháng trước, nay đã được tạm rút về U.23 Việt Nam để lắp ghép đội hình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong tay ông Kim đã có những quân bài ưng ý nhất, từng tạo nên chuỗi chiến thắng kéo dài xuyên suốt từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U.23 châu Á 2026.

Danh sách U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Trong đó, ấn tượng nhất là chiều cao của các nhân tố U.23 Việt Nam, với 9 cầu thủ gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Cao Văn Bình (1,83 m), trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m), Viktor Lê (1,8 m).

Thú vị ở chỗ, đây là lần đầu trong lịch sử, U.23 Việt Nam có 2 cầu thủ cao 1,9 m trong đội hình (thủ môn Trung Kiên và trung vệ Quang Kiệt).

Trước đây, U.23 Việt Nam từng có những "cây sào", nhưng cao nhất có Đoàn Văn Hậu "chỉ" cao 1,86 m. Hiện tại, vị trí quán quân chiều cao của đội đã có những cầu thủ cao tới 1,9 m, thậm chí gần ngưỡng 2 m.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng phân bổ những cầu thủ "cao kều" hợp lý. Hay nói cách khác, các cầu thủ cao lớn đều tập trung ở những vị trí rất cần chiều cao, như thủ môn (3 cầu thủ), trung vệ (4) và tiền đạo (2).

Thủ môn Trần Trung Kiên ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, những vị trí không cần chiều cao vượt trội, mà đòi hỏi tư duy chiến thuật và sự khéo léo nhanh nhạy như tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên, ông Kim cũng có những gương mặt "nhỏ nhưng có võ" như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Khuất Văn Khang...

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá, U.23 Việt Nam đang sở hữu thể hình đẹp, một phần đến từ khả năng chọn lọc cầu thủ kỹ lưỡng ở các lò đào tạo, học viện bóng đá trẻ, bên cạnh chế độ dinh dưỡng được cải thiện.

Để cạnh tranh với những đội mạnh châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Uzbekistan, Jordan, Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út... U.23 Việt Nam không thể cứ lấy kỹ năng bù hình thể, nhất là khi, kỹ năng cầu thủ Việt Nam thực ra cũng không hơn các đội trẻ hàng đầu.

Đơn cử, U.23 Việt Nam khó tiến xa với những trung vệ cao dưới 1,8 m, trừ khi những trung vệ ấy phải đọc tình huống và dạn dày như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng trước đây.

Do đó, xây nền móng lối chơi trên những cầu thủ to, khỏe là lựa chọn đúng đắn của HLV Kim Sang-sik. Đặc biệt khi ông Kim chủ trương xây dựng lối chơi trực diện, cơ bắp, đòi hỏi cầu thủ phải tranh chấp khỏe và xử lý tốt dưới áp lực.

Tiếp tục mài bóng bổng

U.23 Việt Nam đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 với 8 bàn thắng đều được châm ngòi từ bóng bổng. Đến vòng loại châu Á, lại là bóng bổng và tình huống cố định giúp học trò ông Kim mở khóa nhiều trận đấu khó, như chiến thắng 1-0 trước U.23 Singapore.

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông đã lên ý tưởng cho nhiều kiểu mẫu phối hợp đá phạt góc, phạt gián tiếp... để mang về bàn thắng.

U.23 Việt Nam không chiến tốt ẢNH: MINH TÚ

"Bóng đá hiện đại có số lượng rất lớn bàn thắng được ghi từ tình huống cố định, nên tôi và trợ lý chú trọng nghiên cứu các pha bóng này", ông Kim trả lời Báo Thanh Niên.

Những pha công thành từ tình huống bóng bổng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho U.23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik có những chân tạt giỏi (Phi Hoàng, Văn Khang), lẫn những "cây sào" đánh đầu tốt như Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Trường, Lý Đức...

U.23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 (2019) và 31 (2022) nhờ những miếng đánh trên không. Lịch sử có thể lặp lại, nếu ông Kim tận dụng tốt những gì mình có.