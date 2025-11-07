Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội hình U.23 Việt Nam cao nhất lịch sử: Hai ‘tòa tháp’ HAGL 1,91 m và 1,95 m, rất khủng!

Hồng Nam
Hồng Nam
07/11/2025 00:01 GMT+7

Đội hình U.23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik sở hữu chiều cao ấn tượng chưa từng thấy, với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m, thậm chí cao gần 2 m.

Chiều cao ấn tượng của U.23 Việt Nam

Lực lượng U.23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc đã được HLV Kim Sang-sik hé lộ.

Toàn bộ lực lượng trẻ trung vừa được đôn lên đội tuyển quốc gia tháng trước, nay đã được tạm rút về U.23 Việt Nam để lắp ghép đội hình chuẩn bị cho SEA Games 33. 

Trong tay ông Kim đã có những quân bài ưng ý nhất, từng tạo nên chuỗi chiến thắng kéo dài xuyên suốt từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến vòng loại U.23 châu Á 2026. 

Đội hình U.23 Việt Nam cao nhất lịch sử: Hai ‘tòa tháp’ HAGL 1,91 m và 1,95 m, rất khủng!- Ảnh 1.

Danh sách U.23 Việt Nam

ẢNH: VFF

Trong đó, ấn tượng nhất là chiều cao của các nhân tố U.23 Việt Nam, với 9 cầu thủ gồm thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Cao Văn Bình (1,83 m), trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m), Viktor Lê (1,8 m). 

Thú vị ở chỗ, đây là lần đầu trong lịch sử, U.23 Việt Nam có 2 cầu thủ cao 1,9 m trong đội hình (thủ môn Trung Kiên và trung vệ Quang Kiệt). 

Trước đây, U.23 Việt Nam từng có những "cây sào", nhưng cao nhất có Đoàn Văn Hậu "chỉ" cao 1,86 m. Hiện tại, vị trí quán quân chiều cao của đội đã có những cầu thủ cao tới 1,9 m, thậm chí gần ngưỡng 2 m. 

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng phân bổ những cầu thủ "cao kều" hợp lý. Hay nói cách khác, các cầu thủ cao lớn đều tập trung ở những vị trí rất cần chiều cao, như thủ môn (3 cầu thủ), trung vệ (4) và tiền đạo (2). 

Đội hình U.23 Việt Nam cao nhất lịch sử: Hai ‘tòa tháp’ HAGL 1,91 m và 1,95 m, rất khủng!- Ảnh 2.

Thủ môn Trần Trung Kiên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, những vị trí không cần chiều cao vượt trội, mà đòi hỏi tư duy chiến thuật và sự khéo léo nhanh nhạy như tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên, ông Kim cũng có những gương mặt "nhỏ nhưng có võ" như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Khuất Văn Khang...

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá, U.23 Việt Nam đang sở hữu thể hình đẹp, một phần đến từ khả năng chọn lọc cầu thủ kỹ lưỡng ở các lò đào tạo, học viện bóng đá trẻ, bên cạnh chế độ dinh dưỡng được cải thiện.

Để cạnh tranh với những đội mạnh châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Uzbekistan, Jordan, Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út... U.23 Việt Nam không thể cứ lấy kỹ năng bù hình thể, nhất là khi, kỹ năng cầu thủ Việt Nam thực ra cũng không hơn các đội trẻ hàng đầu. 

Đơn cử, U.23 Việt Nam khó tiến xa với những trung vệ cao dưới 1,8 m, trừ khi những trung vệ ấy phải đọc tình huống và dạn dày như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng trước đây. 

Do đó, xây nền móng lối chơi trên những cầu thủ to, khỏe là lựa chọn đúng đắn của HLV Kim Sang-sik. Đặc biệt khi ông Kim chủ trương xây dựng lối chơi trực diện, cơ bắp, đòi hỏi cầu thủ phải tranh chấp khỏe và xử lý tốt dưới áp lực. 

Tiếp tục mài bóng bổng 

U.23 Việt Nam đã vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 với 8 bàn thắng đều được châm ngòi từ bóng bổng. Đến vòng loại châu Á, lại là bóng bổng và tình huống cố định giúp học trò ông Kim mở khóa nhiều trận đấu khó, như chiến thắng 1-0 trước U.23 Singapore. 

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông đã lên ý tưởng cho nhiều kiểu mẫu phối hợp đá phạt góc, phạt gián tiếp... để mang về bàn thắng. 

Đội hình U.23 Việt Nam cao nhất lịch sử: Hai ‘tòa tháp’ HAGL 1,91 m và 1,95 m, rất khủng!- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam không chiến tốt

ẢNH: MINH TÚ

"Bóng đá hiện đại có số lượng rất lớn bàn thắng được ghi từ tình huống cố định, nên tôi và trợ lý chú trọng nghiên cứu các pha bóng này", ông Kim trả lời Báo Thanh Niên.

Những pha công thành từ tình huống bóng bổng sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho U.23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik có những chân tạt giỏi (Phi Hoàng, Văn Khang), lẫn những "cây sào" đánh đầu tốt như Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Trường, Lý Đức... 

U.23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 (2019) và 31 (2022) nhờ những miếng đánh trên không. Lịch sử có thể lặp lại, nếu ông Kim tận dụng tốt những gì mình có. 

Tin liên quan

Tân binh đội tuyển Việt Nam Khổng Minh Gia Bảo: Nhân tố 'sốc' của CLB CA TP.HCM, là ai?

Tân binh đội tuyển Việt Nam Khổng Minh Gia Bảo: Nhân tố 'sốc' của CLB CA TP.HCM, là ai?

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ cho người hâm mộ khi triệu tập trung vệ 'mới toanh' mang tên Khổng Minh Gia Bảo lên đội tuyển Việt Nam.

Nóng: Xuân Son và Đình Triệu tái xuất đội tuyển Việt Nam, thầy Kim gọi gương mặt cực ‘lạ’

Thua CLB Úc, đội khách CAHN mất ngôi đầu: Nhưng vẫn còn cơ hội ở AFC Champions League 2

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Trung Kiên Đinh Quang Kiệt Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận