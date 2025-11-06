Nóng: Xuân Son và Đình Triệu tái xuất đội tuyển Việt Nam, thầy Kim gọi gương mặt cực ‘lạ’

Đội tuyển Việt Nam vẫn vắng Nguyễn Filip

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 đã được HLV Kim Sang-sik công bố.

Đợt tập trung lần này vẫn không có thủ môn Nguyễn Filip nhưng chứng kiến sự trở lại của tiền đạo Xuân Son, gần 1 năm sau khi gặp chấn thương nặng ở chung kết lượt về AFF Cup 2024. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng chào đón sự trở lại của thủ môn Đình Triệu đang đạt phong độ rất cao trong màu áo CLB Hải Phòng.

Đình Triệu xứng đáng trở lại đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn nổi bật trong màu áo CLB Hải Phòng

Ảnh: Minh Tú

Đình Triệu (áo vàng) tại AFF Cup 2024

Khổng Minh Gia Bảo (13) trong chiến thắng 1-0 của CA TP.HCM trước CLB Đà Nẵng Ảnh: CLB

Lê Văn Đô trong màu áo CLB CAHN Ảnh: Ngọc Linh





Đình Triệu từng được bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup còn Xuân Son là Vua phá lưới AFF Cup với 7 bàn thắng. Những cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Trần Bảo Toàn (Ninh Bình FC), Lê Văn Đô (Công an Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội). Khổng Minh Gia Bảo sẽ có lần triệu tập đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên. Ở mùa bóng này, anh thực sự là phát hiện của đội bóng thành phố, luôn chơi nổi bật ở hàng phòng ngự của CLB Công an TP.HCM.

Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường, sinh năm 2000, là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo Becamex Bình Dương (cũ). Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, Việt Cường từng là trụ cột của đội bóng đất Thủ với 32 lần ra sân và 26 bàn thắng ở mùa giải 2024-2025, góp phần đưa đội đứng hạng 7 V-League. Mùa giải 2025-2026, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Becamex TP.HCM, được giới chuyên môn đánh giá là “phiên bản kết hợp giữa Anh Đức và Tiến Linh” nhờ khả năng thi đấu đa năng trên hàng công. Việt Cường từng khoác áo U.16 Việt Nam và U.23 Việt Nam.



Hy vọng Xuân Son kịp đạt phong độ cao, đá được trận gặp Lào ngày 18.11

Như vừa nói ở trên, nhấn của danh sách là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Sau 11 tháng, chân sút gốc Brazil đã trở lại đội tuyển, kể từ chấn thương nặng gặp phải ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan.

Xuân Son sẽ mang lại tín hiệu vui trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Xuân Son đã trải qua liệu trình phục hồi kéo dài 4 giai đoạn. Trong đó, anh mới chỉ tập luyện trở lại cùng CLB Nam Định 3 tháng qua, góp mặt ít phút trong trận giao hữu kín với Trẻ PVF-CAND.

Do chấn thương, Xuân Son không được CLB Nam Định đăng ký đá giai đoạn một V-League. Anh chỉ có thể trở lại V-League từ vòng 12, hoặc nếu sớm hơn, là mặt trận Cúp quốc gia, nơi Nam Định đối đầu Long An vào ngày 23.11. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1997 vẫn là nhân tố quan trọng. HLV Kim Sang-sik gọi Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam là để kiểm tra thể trạng, cảm giác bóng, năng lực thích ứng và triển vọng tái xuất của cầu thủ này trong tương lai gần.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn vắng một số tuyển thủ ở đợt tập trung này, như Nguyễn Văn Toàn, Doãn Ngọc Tân, Vũ Văn Thanh... do chưa bình phục chấn thương.

Song, do chỉ gặp đối thủ dưới tầm như đội tuyển Lào trong tháng này, nên HLV Kim Sang-sik có thể hài lòng với lực lượng hiện tại. Đội tuyển Việt Nam đủ sức đoạt lấy 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Malaysia.

Sau 4 lượt đấu, Malaysia dẫn đầu với 12 điểm, còn Việt Nam xếp nhì với 9 điểm. Tối qua (3.11), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA bác đơn kháng cáo, liên quan đến các cầu thủ nhập tịch trái phép sử dụng ở các trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

FAM sẽ kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS), nếu tiếp tục bị xử thua, Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm đã có ở các trận gặp Việt Nam, Nepal. Đồng nghĩa, Malaysia rơi xuống nhì bảng với 6 điểm, còn Việt Nam lên đầu với 12 điểm.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam chỉ cần không thua Lào ở màn thư hùng trên sân khách vào ngày 18.11, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đoạt vé đến Asian Cup 2027.

Một số tuyển thủ U.23 đi 'du học'

Khác với đợt tập trung tháng 10, khi HLV Kim Sang-sik gọi 8 tuyển thủ U.23 gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Hiểu Minh, Phi Hoàng, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Khang, cùng tiền đạo Thanh Nhàn, Đình Bắc, đợt tập trung tháng 11 đã vắng bóng nhiều tuyển thủ trẻ.

Lý do là bởi, U.23 Việt Nam sẽ đấu giải giao hữu quốc tế 2025 tại Trung Quốc, khi chạm trán U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ trẻ sang thi đấu tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho SEA Games 33 và vòng loại U.23 châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 12 và tháng 1.2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng hơn so với trận gặp Lào, nơi Việt Nam nhiều khả năng có 3 điểm.

Song, lực lượng đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ và cạnh tranh, đủ để HLV Kim Sang-sik tính toán nhiều phương án chiến thuật mới mẻ. Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc là đội hình còn nguyên các trụ cột giàu kinh nghiệm, kết hợp nhân tố mới để tính toán, thử nghiệm lối chơi. Mục tiêu của toàn đội là tiếp tục thắng Lào, nhằm thuận lợi bám đuổi Malaysia cho tấm vé dự sân chơi châu Á.