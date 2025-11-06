Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn

06/11/2025 11:44 GMT+7

Theo lịch thi đấu chính thức do BTC công bố, đội tuyển U.23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nam, nữ Việt Nam sẽ khởi tranh tại SEA Games 33 (Thái Lan) từ đầu tháng 12 tới, với mục tiêu nỗ lực cạnh tranh thành tích cao nhất.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đề ra mục tiêu săn HCV ở SEA Gaames 33

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam thi đấu tại Songklha, đá Lào ngày 4.12 thay vì 5.12

Đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng U.23 Malaysia và U.23 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U.23 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4.12, sau đó đối đầu U.23 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 11.12.

Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15.12, trong khi trận tranh HCĐ và chung kết diễn ra ngày 18.12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Theo lịch thi đấu tại sân Chonburi, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Malaysia ngày 5.12, gặp Philippines ngày 8.12 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11.12.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn- Ảnh 2.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 14.12 tại sân Chonburi hoặc TNSU Chonburi, tùy theo kết quả thi đấu của đội chủ nhà Thái Lan. Trận chung kết và tranh HCĐ tổ chức ngày 17.12 tại sân Chonburi.

Ở nội dung futsal, đội tuyển futsal nam Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ gặp Malaysia ngày 16.12, gặp Indonesia ngày 17.12, gặp Thái Lan ngày 18.12 và khép lại giải bằng trận gặp Myanmar ngày 19.12.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn- Ảnh 3.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar. Các trận đấu được tổ chức tại BTU Hall (Đại học Bangkok Thonburi).

Đội sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia ngày 12.12 và thi đấu trận còn lại vòng bảng với Myanmar ngày 14.12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết diễn ra ngày 16.12, trước khi bước vào trận chung kết và tranh huy chương đồng ngày 18.12.

Hiện tại, các đội tuyển bóng đá và futsal Việt Nam đều đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng cho Đại hội thể thao Đông Nam Á, với quyết tâm hướng đến những kết quả tốt nhất, khẳng định vị thế và duy trì sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Toàn bộ các trận đấu của U.23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển futsal nam và nữ Việt Nam sẽ được sản xuất và phát sóng bởi VTV, HTV và trực tiếp trên FPT Play.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn- Ảnh 4.

Lộ diện một loạt kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Khán giả tha hồ chọn- Ảnh 5.

