Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Becamex TP.HCM thoát hiểm, tướng ‘Chỉnh’ phát biểu rất chuẩn

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
06/11/2025 05:07 GMT+7

Trong lúc khó khăn nhất, CLB Becamex TP.HCM đã làm được điều bất ngờ là chặn đứng mạch 3 trận toàn thắng liên tiếp của CLB Hải Phòng, qua đó tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

DẤU ẤN HLV ĐẶNG TRẦN CHỈNH

CLB Becamex TP.HCM bước vào vòng 10 chịu rất nhiều sức ép khi chỉ có 1 điểm sau 2 trận gần nhất, rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ" khi chỉ có 7 điểm bên cạnh HAGL, SLNA, CLB Thanh Hóa và PVF-CAND. Áp lực càng đè nặng khi đối thủ là CLB Hải Phòng đang có 5 trận bất bại, trong đó 3 trận gần nhất toàn thắng. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, kể cả khi bị dẫn trước ở phút 33, đội Becamex TP.HCM đã chứng tỏ được sức quật khởi mạnh mẽ để thắng ngược 2-1 nhờ bàn thắng của Việt Cường và Ismaila. HLV Đặng Trần Chỉnh bày tỏ: "Trước trận, tôi đã nói CLB Hải Phòng rất nguy hiểm. Tôi xem kỹ băng hình CLB Hải Phòng thắng CLB Công an TP.HCM, thấy họ làm chủ trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ rằng trận đấu này Becamex TP.HCM thắng đầu tiên là nhờ tinh thần, kế đó là thể lực".

CLB Becamex TP.HCM thoát hiểm, tướng ‘Chỉnh’ phát biểu rất chuẩn- Ảnh 1.

Becamex TP.HCM (trái) có chiến thắng rất quý giá

ẢNH: KHẢ HÒA

Sự khởi sắc tinh thần là điều nhận thấy rõ nhất ở CLB Becamex TP.HCM. Kể từ khi HLV Đặng Trần Chỉnh trở lại, đội bóng chưa có ngay bước nhảy vọt về kết quả, nhưng đã có sự thay đổi về tâm lý khi chơi bóng. Mọi cầu thủ từ đá chính đến dự bị đều chơi đầy nỗ lực. Ngoại binh chất lượng vẫn mờ nhạt, nhưng các nội binh đã biết cách bù lại bằng nỗ lực tập thể, chắt chiu từng cơ hội. Ông Chỉnh chia sẻ: "Đội chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương. Minh Khoa vừa trở lại chơi rất hay nhưng bị đau, khiến lực lượng Becamex TP.HCM không có chiều sâu. Điều tôi vui nhất là vực dậy được tinh thần anh em, họ đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy qua 5 trận vừa rồi đội bóng đang trở thành tập thể rất khó bị đánh bại. Các cầu thủ đều rất khát khao, ra sân thi đấu hết mình vì đội bóng".

ĐỘI CÔNG AN TP.HCM TÌM LẠI CHIẾN THẮNG

Cũng ở vòng 10, đội Công an (CA) TP.HCM đã tìm lại niềm vui trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức trở lại sân Hòa Xuân và đánh bại đội bóng cũ Đà Nẵng. Đó là trận đấu cầu thủ hai đội có đến 36 pha phạm lỗi trong hơn 90 phút (trung bình 2,5 phút có 1 lỗi) và bàn thắng duy nhất đến ở phút 87 do công của Văn Bình. Một chiến thắng gian khổ nhưng quý giá giúp đội CA TP.HCM trở lại tốp 5 với 17 điểm, chỉ kém đội nhì bảng Công an Hà Nội 3 điểm. Chiến thắng này giúp Tiến Linh và đồng đội tạm quên đi chuỗi 3 trận không thắng trước đó, tiếp thêm niềm tin trở về sân nhà Thống Nhất tiếp đón đội dẫn đầu Ninh Bình FC trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Cuộc chạm trán giữa 2 Quả bóng vàng VN và cũng là đôi bạn thân Tiến Linh - Hoàng Đức vào ngày 9.11 chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi.

Ở trận đấu cuối cùng hôm qua 5.11, Ninh Bình FC trên sân nhà đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SLNA. Một chiến thắng không bùng nổ nhưng thực tế các cầu thủ cố đô đã tung ra đến 17 cú sút (so với chỉ 4 của đối thủ) và có 8 cú trúng đích. Tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi tiền đạo Gia Hưng vào sân thay người phút 81 đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 85. Sự tự tin của Gia Hưng sẽ là điều ông Kim muốn thấy thật nhiều trong chuyến làm khách trên đất Lào gần 2 tuần tới (vòng loại Asian Cup 2027), xa hơn là tạo sự cạnh tranh trên hàng công đội tuyển VN với Tiến Linh. 

CLB Nam Định thua sít sao đại diện của J-League

Hôm qua 5.11, CLB Nam Định đã để thua 0-1 trước đội Gamba Osaka của Nhật Bản tại lượt trận thứ 4 bảng F giải AFC Champions League (Cúp C2 châu Á). Tác giả bàn thắng duy nhất trên sân Thiên Trường là Rin Mito ở phút thứ 8. Phút cuối trận đã xảy ra tình huống gây tranh cãi, khi Lý Công Hoàng Anh sút bóng trúng tay một cầu thủ Gamba Osaka trong vòng cấm. Tuy nhiên, do trận đấu không có VAR, trọng tài đã không thổi phạt đền. CLB Nam Định hiện xếp thứ hai với 6 điểm, còn đại diện của J-League - Gamba Osaka hiện dẫn đầu với 12 điểm.   

Lĩnh Nam

