Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam: Đua trụ hạng rèn bản lĩnh

Hồng Nam
Hồng Nam
06/11/2025 02:10 GMT+7

Việc phải đua trụ hạng khốc liệt ở V-League sẽ giúp các nhân tố U.23 VN rèn luyện bản lĩnh và lối chơi.

Tối 4.11, hai đội bóng trẻ trung bậc nhất V-League là HAGL và PVF-CAND đều bại trận. Thủ môn Trung Kiên cùng HAGL để thua 0-1 trước Hà Tĩnh bởi quả phạt đền non nớt cuối trận do cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo gây ra. Trong khi đó, PVF-CAND với bộ khung Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn… bất lực trước sức càn quét của CLB Hà Nội, nhận thất bại đậm 0-4. Dù thua theo những cách khác nhau nhưng cả hai đội tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót và cuối bảng. Đây là kết cục buồn, song dễ đoán dành cho những đội bóng đang sở hữu nhiều tuyển thủ U.23 VN.

U.23 Việt Nam: Đua trụ hạng rèn bản lĩnh- Ảnh 1.

Xuân Bắc (trái) cùng CLB PVF-CAND rơi vào cuộc đua trụ hạng

ẢNH: MINH TÚ

Bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng còn có nhiều tuyển thủ U.23 khác, như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Phi Hoàng (Đà Nẵng), Văn Bình, Văn Tú (SLNA). Cuộc đua sinh tồn đã được định hình ngay từ bây giờ, với một loạt học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực đấu tranh nếu muốn giành suất ở lại V-League.

Đây là thực tế buồn, nhưng phản ánh đúng bức tranh bóng đá trẻ VN. Những đội bóng ưu tiên dùng "hàng trẻ" thường có thực lực khiêm tốn, như HAGL, SLNA hay PVF-CAND.

Với những đội đặt cầu thủ trẻ làm trọng tâm, nguy cơ đua trụ hạng là khó tránh, bởi cầu thủ trẻ còn quá non nớt để trụ trước sóng gió V-League. HAGL phải chật vật sinh tồn sau tròn 1 thập niên trẻ hóa là minh chứng. Nếu không đầu tư đột phá về con người, đội bóng phố núi hay SLNA khó ở lại hạng đấu cao nhất. Ở chiều ngược lại, dàn "chiến hạm" đua vô địch lại rất hiếm trọng dụng cầu thủ trẻ. Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Văn Khang (Thể Công Viettel) hay Văn Trường (CLB Hà Nội) là những gương mặt hiếm hoi có thâm niên ra sân tối thiểu 1 - 2 mùa ở các đội mạnh này, song chưa để lại dấu ấn.

Thấp hơn đôi chút có Lê Viktor (Hà Tĩnh) hay Nhật Minh (Hải Phòng) là số ít trụ cột ở những đội bóng có thực lực tại V-League. Tuy nhiên, quá ít điểm sáng khó làm bức tranh U.23 VN của HLV Kim Sang-sik khả quan hơn.

Dù vậy, việc các nhân tố trẻ phải rơi vào guồng đấu căng thẳng khi mới ở ngưỡng đôi mươi lại là phép thử tâm lý cần thiết. Trong khó khăn oằn mình của cuộc đua trụ hạng, nhưng "viên ngọc" thực sự vẫn sẽ tỏa sáng. Đó là trường hợp của thủ môn Trung Kiên, vẫn đang đều đặn cứu thua mỗi tuần để giúp HAGL đến gần điểm số. Dù HAGL chật vật ở V-League, nhưng thủ môn sinh năm 2003 này vẫn cần mẫn tập luyện duy trì phong độ. Anh tận dụng chính cơ hội "được" đối mặt với những cú dứt điểm liên tục để rèn luyện bản lĩnh, năng lực phản xạ và tinh thần thép. Nhờ vậy, dù HAGL vẫn đứng nhóm cuối, song Trung Kiên đã có suất lên tuyển và bắt chính ở trận gặp Nepal.

Khi cùng PVF-CAND có vé lên hạng, trung vệ Hiểu Minh từng khẳng định việc chơi ở V-League là cơ hội để dàn cầu thủ trẻ bước lên ngưỡng trình độ mới, khi được đối mặt với các ngoại binh, tuyển thủ quốc gia… Rõ ràng với cầu thủ trẻ, mọi cuộc chiến (đua vô địch hay trụ hạng) đều có ý nghĩa và thách thức riêng. 

Tin liên quan

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Nếu không thắng nổi SLNA, chủ nhà Ninh Bình sao nghĩ đến vô địch?

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Nếu không thắng nổi SLNA, chủ nhà Ninh Bình sao nghĩ đến vô địch?

Sau 9 vòng đấu, V-League 1-2025-2026 dần định hình với những cái tên nổi bật ở hai đầu bảng. Ba trận đấu còn lại của vòng 10 đều vào 18 giờ hôm nay, hứa hẹn hấp dẫn khi Ninh Bình FC tiếp đón SLNA, còn các cuộc so tài tại sân Bình Dương và Hòa Xuân cũng đầy kịch tính.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ thoát đáy bảng, nguy cơ rớt hạng vẫn cực cao

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình 'bay cao' trên đỉnh, HAGL áp chót đáy

Khám phá thêm chủ đề

V-League PVF-CAND Đà Nẵng Công an Hà Nội HLV Kim Sang-sik CLB Hà Nội U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận