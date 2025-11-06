U.23 Việt Nam: Đua trụ hạng rèn bản lĩnh

Tối 4.11, hai đội bóng trẻ trung bậc nhất V-League là HAGL và PVF-CAND đều bại trận. Thủ môn Trung Kiên cùng HAGL để thua 0-1 trước Hà Tĩnh bởi quả phạt đền non nớt cuối trận do cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo gây ra. Trong khi đó, PVF-CAND với bộ khung Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn… bất lực trước sức càn quét của CLB Hà Nội, nhận thất bại đậm 0-4. Dù thua theo những cách khác nhau nhưng cả hai đội tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót và cuối bảng. Đây là kết cục buồn, song dễ đoán dành cho những đội bóng đang sở hữu nhiều tuyển thủ U.23 VN.

Xuân Bắc (trái) cùng CLB PVF-CAND rơi vào cuộc đua trụ hạng ẢNH: MINH TÚ

Bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng còn có nhiều tuyển thủ U.23 khác, như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Phi Hoàng (Đà Nẵng), Văn Bình, Văn Tú (SLNA). Cuộc đua sinh tồn đã được định hình ngay từ bây giờ, với một loạt học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực đấu tranh nếu muốn giành suất ở lại V-League.

Đây là thực tế buồn, nhưng phản ánh đúng bức tranh bóng đá trẻ VN. Những đội bóng ưu tiên dùng "hàng trẻ" thường có thực lực khiêm tốn, như HAGL, SLNA hay PVF-CAND.

Với những đội đặt cầu thủ trẻ làm trọng tâm, nguy cơ đua trụ hạng là khó tránh, bởi cầu thủ trẻ còn quá non nớt để trụ trước sóng gió V-League. HAGL phải chật vật sinh tồn sau tròn 1 thập niên trẻ hóa là minh chứng. Nếu không đầu tư đột phá về con người, đội bóng phố núi hay SLNA khó ở lại hạng đấu cao nhất. Ở chiều ngược lại, dàn "chiến hạm" đua vô địch lại rất hiếm trọng dụng cầu thủ trẻ. Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Văn Khang (Thể Công Viettel) hay Văn Trường (CLB Hà Nội) là những gương mặt hiếm hoi có thâm niên ra sân tối thiểu 1 - 2 mùa ở các đội mạnh này, song chưa để lại dấu ấn.

Thấp hơn đôi chút có Lê Viktor (Hà Tĩnh) hay Nhật Minh (Hải Phòng) là số ít trụ cột ở những đội bóng có thực lực tại V-League. Tuy nhiên, quá ít điểm sáng khó làm bức tranh U.23 VN của HLV Kim Sang-sik khả quan hơn.

Dù vậy, việc các nhân tố trẻ phải rơi vào guồng đấu căng thẳng khi mới ở ngưỡng đôi mươi lại là phép thử tâm lý cần thiết. Trong khó khăn oằn mình của cuộc đua trụ hạng, nhưng "viên ngọc" thực sự vẫn sẽ tỏa sáng. Đó là trường hợp của thủ môn Trung Kiên, vẫn đang đều đặn cứu thua mỗi tuần để giúp HAGL đến gần điểm số. Dù HAGL chật vật ở V-League, nhưng thủ môn sinh năm 2003 này vẫn cần mẫn tập luyện duy trì phong độ. Anh tận dụng chính cơ hội "được" đối mặt với những cú dứt điểm liên tục để rèn luyện bản lĩnh, năng lực phản xạ và tinh thần thép. Nhờ vậy, dù HAGL vẫn đứng nhóm cuối, song Trung Kiên đã có suất lên tuyển và bắt chính ở trận gặp Nepal.

Khi cùng PVF-CAND có vé lên hạng, trung vệ Hiểu Minh từng khẳng định việc chơi ở V-League là cơ hội để dàn cầu thủ trẻ bước lên ngưỡng trình độ mới, khi được đối mặt với các ngoại binh, tuyển thủ quốc gia… Rõ ràng với cầu thủ trẻ, mọi cuộc chiến (đua vô địch hay trụ hạng) đều có ý nghĩa và thách thức riêng.