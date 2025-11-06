Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sân Mỹ Đình không còn lo bị ‘tàn phá’ sau concert ca nhạc, cỏ sẽ không bị chết

Bùi Huy
Bùi Huy
06/11/2025 11:07 GMT+7

Đầu năm 2026, toàn bộ lớp cỏ của sân Mỹ Đình sẽ được thay mới hoàn toàn. Chất lượng mặt cỏ hoàn toàn tương thích với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc.

Đội tuyển Việt Nam từng 'khóc ròng' khi sân Mỹ Đình tổ chức... ca nhạc

Sau nhiều năm “đau đầu” vì mặt cỏ xuống cấp trầm trọng sau các sự kiện ca nhạc, sân Mỹ Đình chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với dự án cải tạo toàn diện trị giá 2 tỉ đồng, hứa hẹn khắc phục triệt để những tồn tại kéo dài bấy lâu nay. 

Sân Mỹ Đình không còn lo bị ‘tàn phá’ sau concert ca nhạc, cỏ sẽ không bị chết- Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình không còn lo bị ‘tàn phá’ sau concert ca nhạc, cỏ sẽ không bị chết- Ảnh 2.

Tình trạng mặt cỏ sân Mỹ Đình sau một chương trình ca nhạc

Ảnh: Hạnh An

Sân Mỹ Đình không còn lo bị ‘tàn phá’ sau concert ca nhạc, cỏ sẽ không bị chết- Ảnh 3.

Trước đây, sau mỗi chương trình ca nhạc tổ chức trên sân Mỹ Đình, mặt cỏ gần như bị “tàn phá” nặng nề do việc lắp đặt sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng và hàng loạt phụ kiện phục vụ biểu diễn. 

Cỏ bị chết, đất bị nén chặt, khiến sân phải đóng cửa tới ba tháng để cải tạo – từ trồng lại cỏ, lu nền, đến tưới phân chăm sóc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng mặt sân cho các trận đấu mà còn làm gián đoạn hoạt động khai thác, khiến Mỹ Đình không thể đồng thời cho thuê tổ chức bóng đá và concert. 

Sân Mỹ Đình được “thay áo mới”, khắc phục triệt để nỗi lo mặt cỏ xuống cấp sau mỗi sự kiện

Đầu năm 2026, sân Mỹ Đình sẽ được cấp kinh phí 2 tỉ đồng để “làm mới” toàn bộ mặt sân. 

Điểm đáng chú ý là sau mỗi chương trình văn hóa – thể thao, lớp cỏ sẽ được bóc lên, làm lại và chỉ sau khoảng một tuần, sân đã có thể sẵn sàng với mặt cỏ xanh mướt cho các trận đấu bóng đá. 

Theo kế hoạch, quá trình thay cốt nền đang được triển khai và dự kiến hoàn tất trước khi nhận đợt vốn tiếp theo vào đầu năm 2026. 

Khi đó, sân Mỹ Đình sẽ được phủ lớp cỏ mới có khả năng chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết nóng ẩm vào mùa hè, rét đậm rét hại vào mùa đông tại miền Bắc. 


Sân Mỹ Đình không còn lo bị ‘tàn phá’ sau concert ca nhạc, cỏ sẽ không bị chết- Ảnh 4.

Sân Mỹ Đình sẽ được tổ chức trở lại các sự kiện bóng đá

Ảnh: Hạnh An

Loại cỏ mới này cũng có ưu điểm vượt trội so với trước: có thể thay thế cục bộ từng mảng khi gặp sự cố, thay vì phải thay cả thảm cỏ. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng và rút ngắn thời gian phục hồi mặt sân. 

Việc “thay áo mới” cho sân Mỹ Đình không chỉ mang ý nghĩa cải thiện chất lượng sân bãi mà còn mở ra hướng khai thác linh hoạt hơn, đáp ứng đồng thời nhu cầu tổ chức thể thao và văn hóa, góp phần đưa sân vận động quốc gia trở lại đúng vị thế của một trung tâm sự kiện hàng đầu cả nước.

